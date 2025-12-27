トヨタ「“7人乗り”プリウス」斬新すぎて“反響殺到”！

世界を先駆けてハイブリッドカーの普及を牽引してきたトヨタ「プリウス」。

その輝かしい歴史の中には、今なお多くのファンに愛され続けている一際ユニークな派生モデルが存在します。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタ「7人乗りプリウス」です！（33枚）

それが、2011年5月から2021年3月までの約10年間にわたって販売された「プリウスα（アルファ）」です。

空力性能を徹底的に追求した通常のプリウスが2列シート・5人乗りを基本とするのに対し、プリウスαはそのボディサイズをステーションワゴン並みに拡大。

さらに3列シートを備えた「7人乗り仕様」もラインナップすることで、ハイブリッドカーの優れた燃費性能とミニバンの多人数乗車能力を融合させた、かつてない戦略的なモデルとして誕生しました。

同車は生産終了から数年が経過していますが、昨今高騰した燃料価格やSUVブームの陰で、その稀有なパッケージングに対する再評価が進んでいます。

プリウスαの開発コンセプトは、当時のエコカー市場における新たなニーズへの回答でした。

3代目プリウスのプラットフォームをベースにしつつ、ホイールベースを延長し、全長、全幅、全高のすべてをひと回り大きく拡張。

プリウスのアイデンティティである「トライアングルシルエット」を継承しながらも、ルーフラインを後方まで伸ばすことで、より都会的で伸びやかなスタイリングを実現していました。

一方、全高を1575mmに抑えることで背の高いミニバン特有の腰高感がなく、セダンに近い自然な感覚で運転できるドライビングポジションは、運転のしやすさを重視するユーザーから高い支持を得ていました。

パワートレインには、信頼性の高い1.8リッターエンジンとモーターを組み合わせたハイブリッドシステムを採用し、システム最高出力136馬力を発揮。

特筆すべきは、7人乗り仕様の駆動用バッテリーに、当時としては先進的なリチウムイオン電池を採用していた点です。

5人乗り仕様ではニッケル水素電池をラゲッジルーム下に搭載していましたが、空間効率が求められる7人乗り仕様には、小型・軽量なリチウムイオン電池をセンターコンソール内（運転席と助手席の間）に配置。

3列目シートの居住空間やラゲッジスペースを犠牲にすることなくフラットなフロアを実現し、多人数乗車時でも重量増を最小限に抑えて、軽快な走りと優れた燃費性能を両立させていました。

当時の新車価格は241万円から362万円と、その機能性を考えれば非常に競争力のある設定でしたが、2021年に生産を終了。以降、トヨタのラインナップにおいて直接的な後継車種は不在のままとなっています。

しかし、この“不在”こそが、現在の中古車市場やオーナーコミュニティにおけるプリウスαの再評価に繋がっているようです。

SNSや口コミサイトでは、「燃費と居住性のバランスが非常に優れていました」「すごく広くて燃費も良い」「走りだって最高だよ！」といった、実用面での完成度を称賛する声が数多く見られます。

特に、リッター20km以上を期待できる低燃費性能を持ちながら、いざという時には7人乗車が可能で、普段は広大な荷室を持つステーションワゴンとして使える汎用性の高さは、少しでも燃料代を抑えたい現代において日々その価値を増しています。

一方で、その使い勝手の良さがゆえに、既存オーナーたちが乗り換え先の選定に苦慮しているという現状も。

「なぜトヨタはモデルチェンジしなかったのか…」「今からでも次期型を開発してください！」といった要望が根強く、車検のタイミングなどで次のクルマ選びに頭を悩ませるユーザーが少なくありません。

トヨタは代替案として「カローラツーリング」や「RAV4」、あるいはミニバンの「ノア／ヴォクシー」などをラインナップしていますが、ユーザーからは「カローラツーリングは荷室と後席が狭いよ〜」「RAV4は重くて燃費と全幅がなぁ…」「ノアだと背も高いし大きすぎて運転感覚が全然違う」といった声が聞かれ、プリウスαが持っていた「低全高・高燃費・3列シート」という絶妙なバランスを完全に代替できるモデルが存在しないことが浮き彫りになっています。

独自のコンセプトで多くのユーザーを魅了し、日本のファミリーカーに新たな選択肢を提示したプリウスαの穴を埋める「真の後継車」の登場を、市場は静かに待ち望んでいるのです。