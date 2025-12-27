ヤマダホールディングスは、オリジナル調理家電シリーズ「COOFE（クーフェ）」第1弾、電子レンジ「YMW17TN」を、2025年12月25日に全国のヤマダデンキ店舗および通販サイト「ヤマダウェブコム」で発売した。

頻繁に使うあたためを「自動メニューキー」の簡単操作で

機能や価格、品質にこだわったという同シリーズ第1弾、ヘルツフリーと3年保証が付帯し、長期間使える庫内容量17リットルの電子レンジが登場する。

50Hz/60Hzに両対応し、転居などの場合でもそのまま使用できる。50Hzでは最大500ワット、60Hzでは最大600ワット出力になる。

頻繁に使う「ごはん」「冷凍ごはん」「コーヒー」「ミルク」のあたためを「自動メニューキー」で簡単に操作可能。また、30秒単位（最長5分）で加熱設定が可能な「クイックスタートキー」を備える。

食品を回転させてさまざまな角度からあたためられ、外して手入れできるターンテーブル方式を採用する。

表示部は白色発光を採用し、設定時間や加熱時の残時間が確認しやすい。操作音の「消音機能」や、操作パネルの誤動作を防ぐ「チャイルドロック機能」などを搭載。丸皿、回転ローラー、丸皿受けが付属する。

カラーは白、黒の2色。

価格は1万4080円（税込）。