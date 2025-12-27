¡ÈÀµ·î¾þ¤ê¡É¤Ï¤¤¤Ä¾þ¤ê¡¢¤¤¤ÄÊÒÉÕ¤±¤ë¡©¾þ¤ê¤Î°ÕÌ£¤ä´ðËÜ¥ë¡¼¥ë¡¢½èÊ¬ÊýË¡¤ò²òÀâ
´Ö¤â¤Ê¤¯·Þ¤¨¤ë¤ªÀµ·î¡£Ìç¾¾¤ä¤·¤á¾þ¤ê¤Ê¤É¤ò¾þ¤ê¡¢¤ªÀµ·î¤ò¤ª·Þ¤¨¤¹¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤·¤«¤·¡¢ËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤ËÊ¹¤«¤ì¤ë¤³¤ó¤Ê¤ªÇº¤ß¡£
¡ÖÀµ·î¾þ¤ê¤Ï¤¤¤Ä¤«¤é¾þ¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤«¡×
¡ÖÀµ·î¾þ¤ê¤Î½èÊ¬ÊýË¡¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¤½¤ó¤Ê¤ªÇº¤ß¤ò²ò¾Ã¤¹¤Ù¤¯¡¢ËÜµ»ö¤Ç¤ÏÀµ·î¾þ¤ê¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðËÜ¥ë¡¼¥ë¤ä½èÊ¬ÊýË¡¤Ê¤É¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
Àµ·î¾þ¤ê¤È¤Ï
¿·Ç¯¤ËÊ¡¤ò¤â¤¿¤é¤¹Ç¯¿ÀÍÍ¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¡¢¤½¤Î²Ã¸î¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¾þ¤é¤ì¤ë¡ÖÀµ·î¾þ¤ê¡×¡£¤³¤³¤Ç¤ÏÀµ·î¾þ¤ê¤Î¼ïÎà¤ä°ÕÌ£¤ò´ÊÃ±¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
Ìç¾¾
Ç¯¿ÀÍÍ¤¬ÌÂ¤ï¤º²È¤ËË¬¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡ÖÌÜ°õ¡×¤È¤·¤Æ¾þ¤é¤ì¤ëÌç¾¾¡£º¸±¦°ìÂÐ¤È¤·¡¢¸¼´Ø¤äÌç¤ÎÎ¾ÏÆ¤Ë¾þ¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£¾¾¤Ï¡¢´¨¤¤Åß¤Ç¤âÀÄ¡¹¤È¤·¤¿ÍÕ¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤«¤é¡ÖÀ¸Ì¿ÎÏ¡×¤Î¾ÝÄ§¤È¤µ¤ì¡¢ÃÝ¤Ï¡¢À®Ä¹¤¬Áá¤¯¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ë¿¤Ó¤ë¤³¤È¤«¤é¡ÖÀ¶Î÷·éÇò¤ÈÈË±É¡×¤Î¾ÝÄ§¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìç¾¾¤Î»°ËÜ¤ÎÃÝ¤Ï¡¢Å·¡¦ÃÏ¡¦¿Í¤òÉ½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö²ÈÂ²¤ÎÊ¿ÏÂ¤ÈÈË±É¡×¤Î°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤á¾þ¤ê
Ç¯¿ÀÍÍ¤¬¹ßÎ×¤¹¤ë¾ì½ê¤òÀ¶¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¾þ¤é¤ì¤ë¤·¤á¾þ¤ê¤Ï¡¢¤½¤Î²È¤¬¿ÀÀ»¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¡¢¼Ùµ¤¤òÊ§¤¦Ìò³ä¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤·¤á¾þ¤ê¤ò¸¼´Ø¤Ë¾þ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¡ÖÇ¯¿ÀÍÍ¤ò¤ª·Þ¤¨¤¹¤ë½àÈ÷¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦É½¤ì¤Ç¤¹¡£¡Ö²ÈÂ²¤ÎÈË±É¤äÄ¹¼÷¡¢ÌµÉÂÂ©ºÒ¤òµ§¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ÀÌß
Ç¯¿ÀÍÍ¤¬½É¤ë°Í¤êÂå¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶ÀÌß¡£Âç¾®ÆóÃÊ¤Ë½Å¤Í¤¿Ìß¤Ï¡¢¡ÖÊ¡¤¬½Å¤Ê¤ë¡×¡Ö²ÈÂ²¤¬±ßËþ¤ËÇ¯¤ò½Å¤Í¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö²ÈÂ²¤¬Âå¡¹ÈË±É¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢Ìß¤Î¾å¤ËÜô¤ò¾þ¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¯¿ÀÍÍ¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¸¼´Ø¤ä¿ÀÃª¡¦¾²¤Î´Ö¤Ë¾þ¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£
¾þ¤ë»þ´ü
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤¬½ª¤ï¤ë¤È´Ö¤â¤Ê¤¯¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¤ªÀµ·î¤Ç¤¹¤¬¡¢Àµ·î¾þ¤ê¤Ï¤¤¤Ä¤«¤é¾þ¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤¿¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¾þ¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢Àµ·î¾þ¤ê¤ò¾þ¤ë´ü´Ö¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¾þ¤ë»þ´ü
Àµ·î¾þ¤ê¤Ï¡¢12·î13Æü¤Î¡ÖÀµ·î»ö»Ï¤á¡×°Ê¹ß¤Ê¤é¤¤¤Ä¾þ¤Ã¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿26Æü°Ê¹ß¤Ë¾þ¤ë²È¤¬Â¿¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢±ïµ¯¤¬ÎÉ¤¤¡ÖËö¹¤¬¤ê¡×¤Î¿ô»ú¤Ç¤¢¤ë¡ÖÈ¬¡×¤¬ÉÕ¤¯28Æü¤ä¡¢¥¥ê¤Î¤¤¤¤30Æü¤Ë¾þ¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Èò¤±¤ë¤Ù¤¤È¤µ¤ì¤ëÆü¤¬¡¢29Æü¤È31Æü¤Ç¤¹¡£29Æü¤Ï¡ÖÆó½Å¶ì¡×¤Î¸ìÏ¤¹ç¤ï¤»¤«¤é¡¢31Æü¤Ï¡Ö°ìÌë¾þ¤ê¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤«¤é¡¢°ìÈÌÅª¤Ë±ïµ¯¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î2Æü´Ö¤ÏÈò¤±¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£
ÊÒÉÕ¤±¤ë»þ´ü
ÊÒÉÕ¤±¤ë»þ´ü¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ìç¾¾¤ä¤·¤á¾þ¤ê¤Ï¡¢´ØÅì¤äÅìËÌ¡¦¶å½£ÃÏÊý¤Ê¤É¤Ï1·î7Æü¤Þ¤Ç¡¢´ØÀ¾¤Ç¤Ï¾®Àµ·î¤Î14Æü¤Þ¤Ç¤Î¡Ö¾¾¤ÎÆâ¡×°Ê¹ß¤Î¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÊÒÉÕ¤±¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â°ìÈÌÅª¤ÊÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÃÏ°è¤ÎÅÁÅý¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¤½¤ì¤Ë½¾¤¦¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶ÀÌß¤Ï¡¢¶À³«¤¤Î1·î11Æü¤Þ¤Ç¾þ¤ê¡¢¤½¤ÎÆü¤Ë¤ª»¨¼Ñ¤ä¤ª½ÁÊ´¤Ê¤É¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£
Àµ·î¾þ¤ê¤Î½èÊ¬ÊýË¡
¤Ç¤Ï¡¢Àµ·î¾þ¤ê¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ½èÊ¬¤¹¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤É¤ó¤É¾Æ¤¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯
ÃÏ°è¤Ç¤É¤ó¤É¾Æ¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤Ø»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¤ªÊ²¤¾å¤²¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¿À¼Ò¤ä¤ª»û¤«¤é¼õ¤±¤¿Àµ·î¾þ¤ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¿À¼Ò¤ä¤ª»û¤ËÊÖÇ¼¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤ÎÎÌÈÎÅ¹¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿Àµ·î¾þ¤ê¤ä¡¢¾¾»é¤ò´Þ¤ó¤ÀÀµ·î¾þ¤ê¤Ê¤É¤Ï¡¢¿À¼Ò¤ä¤ª»û¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¿´ÇÛ¤Ê¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¤é¡¢»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤«¤é»ý¤Á¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
°ìÈÌ¥´¥ß¤È¤·¤Æ½èÊ¬¤¹¤ë
Àµ·î¾þ¤ê¤ò°ìÈÌ¥´¥ß¤È¤·¤Æ½èÊ¬¤·¤Æ¤â¡¢Á´¤¯ÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ê¿À¼Ò¤ä¤ª»û¤Ç¼õ¤±¤¿Àµ·î¾þ¤ê¤Ï¡¢É¬¤º¿À¼Ò¤«¤ª»û¤ËÊÖÇ¼¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ë
¡Öµ¤»ý¤ÁÅª¤Ë·ù¤À¤Ê¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢
¡Àµ·î¾þ¤ê¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö±¦¢ªº¸¢ªÃæ±û¡×¤Î½ç¤Ç±ö¤Ç¤ªÀ¶¤á¤·¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤ë
¢Çò¤¤»æ¤ËÊñ¤à
¤Î¼ê½ç¤òÆ§¤ß¡¢Àµ·î¾þ¤ê¤ò¤ªÀ¶¤á¤·¤Æ¤«¤é¥´¥ß¤Ë½Ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÃÏ°è¤ÎÊ¬ÊÌÊýË¡¤Ë½¾¤¤½èÊ¬¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªËº¤ì¤Ê¤¯¡£
¤ª¤ï¤ê¤Ë
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¸ÅÍè¤è¤ê¡¢¿ÀÀ»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¿·Ç¯¤ò¤ª·Þ¤¨¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Àµ·î¾þ¤ê¤Ï½Å¤ó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÂ¿ÍÍ²½¤·¡¢Àµ·î¾þ¤ê¤ò¤·¤Ê¤¤¤´²ÈÄí¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¼Â¤êË¤«¤Ê°ìÇ¯¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢º£Ç¯¤«¤éÀµ·î¾þ¤ê¤È¶¦¤Ë¤ªÀµ·î¤ò·Þ¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤¤Ã¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤ªÀµ·î¤ò¤ª·Þ¤¨¤Ç¤¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£³§ÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤°ìÇ¯¤ÎËë³«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¿´¤è¤ê¤ªµ§¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£