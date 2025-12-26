来年で、今世紀の最初の四半世紀が終わることになる。このタイミングで、カナダの『Le Journal De Quebec』紙は、「21世紀最高のアスリート」をランキング形式で選出した。



このランキングにはあらゆるスポーツ分野の選手たちが含まれているが、1位には現インテル・マイアミのアルゼンチン代表FWリオネル・メッシが輝いた。



ラ・リーガ10回、チャンピオンズリーグ4回の優勝経歴を誇るメッシ。2022年にはアルゼンチン代表として念願のワールドカップ優勝を果たした。今季もインテル・マイアミでMLS初制覇を達成しており、バロンドール受賞も8度にのぼる。



