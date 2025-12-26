リオネル・メッシ、“21世紀最高のアスリート”に選出！ C・ロナウドは10位、21位に大谷翔平
来年で、今世紀の最初の四半世紀が終わることになる。このタイミングで、カナダの『Le Journal De Quebec』紙は、「21世紀最高のアスリート」をランキング形式で選出した。
このランキングにはあらゆるスポーツ分野の選手たちが含まれているが、1位には現インテル・マイアミのアルゼンチン代表FWリオネル・メッシが輝いた。
ラ・リーガ10回、チャンピオンズリーグ4回の優勝経歴を誇るメッシ。2022年にはアルゼンチン代表として念願のワールドカップ優勝を果たした。今季もインテル・マイアミでMLS初制覇を達成しており、バロンドール受賞も8度にのぼる。
2位はNFLスターのトム・ブレイディ、3位はオリンピックで史上最多の28個のメダルを獲得した水泳のマイケル・フェルプスがランクインしている。日本からは唯一、野球の大谷翔平が21位にランクインした。25位までのランキングは以下のとおり。
1：リオネル・メッシ（サッカー/アルゼンチン）
2：トム・ブレイディ（アメフト/アメリカ）
3：マイケル・フェルプス（水泳/アメリカ）
4：セリーナ・ウィリアムズ（テニス/アメリカ）
5：ウサイン・ボルト（陸上/ジャマイカ）
6：レブロン・ジェイムズ（バスケットボール/アメリカ）
7：ノバク・ジョコビッチ（テニス/セルビア）
8：シモーネ・バイルズ（体操/アメリカ）
9：コービー・ブライアント（バスケットボール/アメリカ）
10：クリスティアーノ・ロナウド（サッカー/ポルトガル）
11：タイガー・ウッズ（ゴルフ/アメリカ）
12：ロジャー・フェデラー（テニス/スイス）
13：ラファエル・ナダル（テニス/スペイン）
14：ステフィン・カリー（バスケットボール/アメリカ）
15：ルイス・ハミルトン（F1/イギリス）
16：ケイティ・レデッキー（水泳/アメリカ）
17：フロイド・メイウェザー（ボクシング/アメリカ）
18：シドニー・クロスビー（ホッケー/カナダ）
19：ミカエル・キングスベリー（フリースタイルスキー/カナダ）
20：ミハエル・シューマッハ（F1/ドイツ）
21：大谷翔平（野球/日本）
22：ミカエラ・シフリン（スキー/アメリカ）
23：パトリック・マホームズ（アメフト/アメリカ）
24：アレクサンダー・オベチキン（ホッケー/ロシア）
25：マルタ・ビエイラ・ダ・シウバ（サッカー/ブラジル）