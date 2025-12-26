マキアージュから、「ドラマティックスキンセンサーベース NEO」の限定色「バターイエロー」が2026年2月21日（土）に発売となる。全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループの店舗（一部店舗除く）およびマツキヨココカラオンラインストアでの展開となる。

■パーソナルカラー不問で明るさを仕込む限定イエロー

今回の限定色「バターイエロー」は、自然な補正力で肌色を整え、ナチュラルなトーンアップを叶えるカラー設計。黄みをやさしく仕込むことで、白浮きせずに明るい印象へ導く。

定番色と共通の「湿度オートセンサー」を搭載。肌外部の湿度変化を感知し、汗ばむ環境ではテカリを防ぎ、乾燥しやすい室内ではうるおい感をキープする処方となる。さらに、オイル生まれのポアレスジェリーが光を透過。毛穴をしっかりカバーしながらも、透明感のあるなめらかな肌印象を演出する下地へ進化。

■商品情報

株式会社資生堂

マキアージュ ドラマティックスキンセンサーベース NEO イエロー容量：25mL／全1色SPF50+・PA++++価格：2,970円（税込）