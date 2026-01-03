ハワイのイメージが変わる？観光客が知らない「謎の西海岸エリア」
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
旅系YouTubeチャンネル「どこにでも行くドスコイ」が「ハワイなのによく分からない「左のほうの謎エリア」に行ってみたぞ！！治安ヤバい＆全くキラキラしてないガチローカルエリア」を公開。多くの観光客が訪れるホノルルやワイキキとは全く異なる、オアフ島の西側に位置するローカルエリアのリアルな姿を紹介しています。
動画で「謎エリア」として紹介されているのは、オアフ島の西海岸に広がる地域です。このエリアには、ホノルルに次ぐ「第2の都会」として開発が進むカポレイの街がある一方で、ナクリ地区より北は治安が少し心配されるエリアというイメージもあるとどこにでも行くドスコイ氏は語ります。ハワイで最近開通した電車「スカイライン」にも乗車し、車窓からの風景を楽しみながら、知られざるハワイの表情を伝えています。
車でさらに北上すると、観光地とは一線を画した光景が広がります。ナクリ地区のビーチ沿いには、ホームレスの人々が暮らすテント村が広がっている様子も紹介。キラキラしたイメージとは程遠い、ありのままの日常が映し出されています。しかし旅の途中、どこにでも行くドスコイ氏はインフルエンザを発症して40.1度の高熱に見舞われるという予期せぬ事態に直面しました。
動画の終盤では、病気から回復したどこにでも行くドスコイ氏が、再び元気な姿でハワイの美しい夕日などを紹介しています。きらびやかな観光地だけではない、ありのままのハワイの姿を知りたい人にとって、貴重な情報源となるでしょう。
チャンネル情報
独特な場所に行くYouTubeやってます。
youtube.com/@doskoi YouTube