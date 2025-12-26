脳科学者・茂木健一郎がソウルを旅ラン 偶然迷い込んだ市場の熱気
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」で「#旅ラン 韓国、ソウル走っていたら、いつの間にか賑やかな市場に紛れ込んで」と題した動画を公開しました。極寒のソウル市街を走りながら、偶然迷い込んだ市場の活気や、街のリアルな表情を伝えています。
動画は、気温3度という寒さのソウルから始まります。翌日から最低気温がマイナス13度まで下がるとのことで、茂木氏は「とりあえず今日走っておこう」と日没前に走り出しました。パーツ屋が連なる通りや地下鉄の駅など、目に映る風景を実況しながらランニングは進みます。久しぶりに訪れたというソウルについて「発展がすごい」と語り、街の変化に驚いている様子を見せました。
ランニングの途中、茂木氏は偶然にも活気あふれる市場に足を踏み入れます。シャインマスカットらしき果物や、様々な食べ物が並ぶ屋台がひしめき合う光景に「旅ランじゃなくて、観光客になってる」と笑顔を見せました。市場の熱気を感じながら散策し、人々の日常が垣間見える光景を楽しんでいます。
その後、市場を抜けて教会やスケートボード場のある公園などを巡り、短いながらも密度の濃い旅ランを続けました。
ガイドブックをなぞる観光とは一味違う、自身の足で街を巡るからこその発見が詰まった今回の動画。「強烈な経験でした」と語る茂木氏の体験は、新しい旅の楽しみ方を発見するヒントになりそうです。
動画は、気温3度という寒さのソウルから始まります。翌日から最低気温がマイナス13度まで下がるとのことで、茂木氏は「とりあえず今日走っておこう」と日没前に走り出しました。パーツ屋が連なる通りや地下鉄の駅など、目に映る風景を実況しながらランニングは進みます。久しぶりに訪れたというソウルについて「発展がすごい」と語り、街の変化に驚いている様子を見せました。
ランニングの途中、茂木氏は偶然にも活気あふれる市場に足を踏み入れます。シャインマスカットらしき果物や、様々な食べ物が並ぶ屋台がひしめき合う光景に「旅ランじゃなくて、観光客になってる」と笑顔を見せました。市場の熱気を感じながら散策し、人々の日常が垣間見える光景を楽しんでいます。
その後、市場を抜けて教会やスケートボード場のある公園などを巡り、短いながらも密度の濃い旅ランを続けました。
ガイドブックをなぞる観光とは一味違う、自身の足で街を巡るからこその発見が詰まった今回の動画。「強烈な経験でした」と語る茂木氏の体験は、新しい旅の楽しみ方を発見するヒントになりそうです。
YouTubeの動画内容
関連記事
脳科学者、茂木健一郎が歩く氷点下のソウル。マイナス10℃の夜の魅力とは
脳科学者・茂木健一郎「内面が意地悪だから不快に感じる」フィンランド“つり目”写真問題の本質を喝破
「中途半端に真面目な人がこの世を不自由にする」茂木健一郎氏が断言、本当にシリアスな人が“ふざける”理由
チャンネル情報
一人ひとりの「個性」が活かせて、「自由」で、「創造的」な生き方ができるように、応援するような発信をしていきたいと思います。複雑な現代を生きるための、科学、社会、本、音楽、映画、文化、芸術、人間、コメディを扱う総合的な脳の教養のチャンネルです。人間の脳のこと、人工知能のこと、創造性のこと、個性のことなどを考えます。