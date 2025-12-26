「悪いことは言わない、買うなら今」PCメーカーが異例の警告…AIブームで部品枯渇、春さらに高騰か

パソコン（PC）の値上がりが近い――。そんな不穏な噂がネット上を駆け巡っている。PCの作動に不可欠なメモリーや、データを保存するストレージ（SSD等）の価格が、この秋ごろから短期間で数倍に跳ね上がっているというのだ。

こうした観測を裏付けるように、PCメーカーのマウスコンピューターが『X』（旧Twitter）の公式サイトで投稿した“異例の呼びかけ”が波紋を呼んでいる。

マウスコンピューターの“悲痛な叫び”が話題に

同アカウントは12月10日、切迫した様子でこう投稿した。

〈現在パソコン購入をご検討中の方へ 悪いことは言いません、なるべくお早目の購入をオススメします！！ 本当に！！ 買うなら今です……！！〉

さらに12月16日には、〈想定を大きく上回る受注が増えたことにより工場のひっ迫・パーツ不足が発生し、一部製品に販売停止・出荷納期遅延が発生する見込みです。価格変更は１月以降に順次行う予定です〉と書き込み、影響が現実化していることを明かした 。

PCパーツをめぐり、一体なにが起きているのか。家電業界に詳しい「株式会社クロス」（東京都港区）代表の得平司氏は、現場の切実な状況をこう明かす。

「12月になってメモリーなどデータ保存部品の不足が顕著になってきました。特にゲーム用などの一部で単価が急に上がっています。先に行くほど不足感が出てきて、’26年にかけて値上がりする可能性は高いとみています」

価格高騰の背景に「AI特需」…データ保存部品が“取り合い”に

背景にあるのは、昨今の「AIブーム」だ 。一般消費者向けよりも、AIデータセンター向けのほうがパーツが高値で取引されるため、供給がそちらへ吸い寄せられているのである。

データ保存部品の主力ブランドには韓国のサムスンやSKハイニックス、米国のクルーシャルなどがあるが、クルーシャルを手掛ける企業は12月、消費者向け事業からの撤退を表明した。

「AI用の需給が引き締まり、儲かるビジネスになりました。売り手市場になっています」（得平氏 ・以下同）

得平氏はそう語り、消費者向け事業が後回しにされている現状を指摘する。一般的なPC単価が10万円とすれば、データ保存部品はそのうち２割弱の２万円程度を占める。この部品単価が1.5倍に跳ね上がれば、最終的なPC価格は１万円程度値上がりする計算だ。

「今年から一般向けPCでもAI機能搭載の製品販売が本格化しています。データ保存部品も大容量になってきています。マイクロソフトのWordやExcelを使って作業するだけなら問題ないのですが、動画や画像の処理をするとデータをけっこう食います」

「春モデル」を待つと痛い目に遭う…「低価格スマホ」も消える可能性

買い時はいつなのか。大手PCメーカーは部材を先行して契約するため、12月のボーナス商戦で売れているPC向け部材は10月までに調達済みだという。しかし、在庫には限りがある。

「次の商戦は３月で、年度末になります。４月も新年度になり、よく売れます。春には価格がかなり上がっている可能性が高いとみています」

影響はPCだけにとどまらない。一部のスマートフォンにも波及し、メーカーによっては低価格帯製品の販売を取りやめ、単価の高い中価格帯以上へシフトしていく可能性もある。

「サプライチェーン（供給網）が一部途切れる懸念の声も聞いています」

PCの買い替えを検討しているなら、供給が安定している「今」こそが動くべき時だ。狙い目は12月商戦の売れ残りや、初売りである。

「一般の人ならAI機能搭載でなくても大丈夫でしょう」

得平氏はそうアドバイスし、信頼できる事業者からの中古PC購入も選択肢の一つだと推奨する 。

PCだけじゃない！ 照明・エアコンも…狙い目は“型落ち”と“初売り”

値上げや供給不足の波は、他の家電にも押し寄せている。例えば照明器具だ。蛍光灯の製造が’27年末で終了することに伴いLEDへのシフトが進むが、ここでもPC同様、基盤部分の部品供給メーカーが限られていることから不足問題が懸念されている。

さらにエアコンも、’27年に新たな省エネ基準が施行される「2027年問題」を控えている。

「’27年にエアコンの値段がガーンと上がります」

PC、照明、エアコン……。この年末年始から来年にかけて、家電の買い替えを検討している人は、悠長に構えている時間はなさそうだ。型落ちの「売れ残り」や「中古品」も含め、今のうちに手を打っておくのが、賢い自衛策といえるだろう。

取材・文：浅井秀樹