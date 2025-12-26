ゴチ“クビ”の高橋文哉「もちろん、クビは悔しいけれど…」

俳優の高橋文哉（24歳）が12月26日、自身のInstagramを更新。25日の放送で“クビ”になった、「ぐるぐるナインティナイン」（日本テレビ系）の人気企画「ゴチになります！」への想いをつづっている。



高橋はこの日、「最高に幸せな2年間でした」と、番組を“クビ”になったことを報告。



そして「もちろん、クビは悔しいけれどこの2年間でゴチから頂いたものはほんとうに偉大です。またいつかゴチ出来るように俳優頑張ります！！！！ 応援してくださった皆様、ご覧頂いた皆様、支えて下さりありがとうございましたー！！！！」とつづった。



25日の放送では、設定金額4万円の新感覚フレンチでバトル。今年の“クビ”は3人で、高橋のほか、小芝風花、矢部浩之が「ゴチ」を去った。