サンドウィッチマンの伊達みきお（５１）が２５日、ＴＢＳ系「大泉サンドの年２会」に出演。結婚について語った。

大泉洋からスペシャルなクリスマスケーキのご褒美に、結婚について聞かれた伊達は「僕は出会いがフジテレビの『とくダネ！』っていう番組の１日密着取材だったんです。リポーターで来ていた女性」と説明。大泉は「え〜っ？！」「う〜わっ！」と驚いた。

「聞いたら彼女も仙台の方で。気になっちゃって。僕、この人と結婚するかもしれない、って思ったんです。（初めて会った）初日で」と明かした。２００７年のＭ−１グランプリ優勝から「２〜３カ月後」だったという。

密着取材の１日では、相手の連絡先を聞くことができず、マネジャーに「お礼を言いたいから連絡先聞いて」と頼んだという。すると、「じゃあ私が言っておくから文書を私にちょうだい」と言われてしまったという。その後、連絡先を入手できないまま、マネジャーを介して何回かやりとりしてるうちに、ついに「実は気になってるから、連絡先聞いてくんないかなー」と告白し、ようやくゲットできたことを明かしていた。

伊達は０９年７月１１日にフリーアナウンサーの熊谷麻衣子と挙式。１２年１月に長女（１３）が誕生している。