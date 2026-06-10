6月6日（土）の『サンドウィッチマン芦田愛菜の博士ちゃん』には、8歳にして自宅でさまざまな実験をする“細胞大好き博士ちゃん”程婉寧（ていえんね）ちゃんが登場。酷暑を“細胞レベル”で乗り切る、さまざまな新常識を教えてくれた。婉寧ちゃんによると、蚊に刺されやすい人には“ある特徴”があるそうで…。【映像】検証結果は一目瞭然！あることをするだけで蚊に刺された跡が激減！蚊に刺される理由はいろいろあるが、その1