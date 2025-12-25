真野恵里菜「宝石のような」保湿力も高評価！お気に入りリップを紹介

真野恵里菜さんが、自身のInstagramアカウントに近況と愛用のコスメについて投稿。タイアップ投稿ではあるものの、自身の感想なども語ってくれました！

【関連記事】真野恵里菜「気分が上がる」セルフネイルに愛用するマニキュアを紹介

■リップを紹介

投稿で紹介されていたのはこちら！

KATE/リップモンスター クリスタルポッド CP01クリスタルの予言 税込1,650円（公式サイトより）

うるおいのある仕上がりが長時間続く、透明感のあるリップカラー！

真野さんはこちらを「最近のお気に入りリップ」「宝石のようなクリアな輝きとぷるんとした立体感を与えてくれます！」とコメントしながら紹介。

また、投稿で使用したカラーについても「私が使用した色は「クリスタルの予言(CP01)」です！」と落ち着いたレッド系カラーを使用したと明かしてくれました。

続けて、使用感についても「発色がとても良いし、潤いも与えてくれるからツヤが出るし保湿もされて乾燥を感じやすいこの季節には特に嬉しい」と保湿力やツヤ感などを評価していました！

■他の投稿もチェック！

真野さんの日常は、ブログはもちろん、Instagramでも発信されています。メイクやファッションのヒントになりそうな投稿も！ぜひチェックしてみてくださいね。