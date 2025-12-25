〈昼間からワインやシャンパンを飲み、ランチの値段は“ひとり1万円”…日本屈指の超高級住宅街「芦屋」に住む女性たちの“セレブな暮らしぶり”〉から続く

「富豪が住み豪邸が並ぶ関西屈指の住宅街」というイメージがある芦屋。しかし、実際のところ、どんな街なのかをよく知らない人は多いのではないだろうか。芦屋に住んできた人々、芦屋に住んでいる人々はいったいどんな生活を送り、どのようなことを考えているのか。

【衝撃画像】「生理用品がついたパンツを床に脱ぎ捨てて…」超高級住宅街・芦屋に住むセレブ女性を写真で見る

ここでは、芦屋の真実に迫ったフリーライター・加藤慶氏の著書『誰も知らない「芦屋」の真実 最高級邸宅街にはどんな人が住んでいるか』（講談社）より一部を抜粋して、芦屋に住むセレブたちの素顔を紹介する。（全4回の4回目／3回目からつづく）



写真はイメージ ©milatas/イメージマート

◆◆◆

「500万円クラスの時計を年に数個購入している」芦屋セレブの上位クラスの“品位”

輸入車に乗って、有名ブランドバッグを持つ──セレブを自任するほぼ全員がこのスタイルだが、「一度買ってしまえば維持費は安いもの。バッグだってそう。年に1〜2個買えばいいから」と言う。

では、何がセレブの品位を高めるのか。彼女が続ける。

「つけてる時計を見たらすぐにおカネがあるか、ないかがわかる。時計はピンキリで、新調できる人はごくわずか。お金を持ってそうで、そこまで持っていない人もいる。サラリーマンの主婦よりは持っていると思うけど、奥さんにまで無制限におカネを使わせる旦那はごくわずか。限定の時計を毎年、何個も買って身につけている人はすごいお金持ちやね。奥さんにそこまでする旦那は少ないやろうし、数百万円の時計を1個買ったら当分何も買ってくれへんよ」

ファッションチェック、持ち物チェックをする女性の目は鋭い。500万円クラスの時計を年に数個購入しているなど、女性は見ていないふりして、きちんと見ているのだ。数百万円の時計を2つ持っていても、新調していかなければ、芦屋セレブの上位クラスとは認められないらしい……。

セレブの大半は成り上がり

「だいたい旦那の職業だってあやふや。中には結婚する前に旦那が詐欺で逮捕されていたという人もおるし、自由なおカネがある家庭は中小企業の社長が多いイメージですね。そりゃ、本当のセレブもいますけど、大半が成り上がり。女性医師や女性弁護士で昼間からワイン飲んでランチしている人なんておらんし、セレブはその程度なんです（笑）」

ひたすら手厳しい発言をするが、彼女自身も実はセレブを演じているだけ。自己顕示欲を満たすためだとこう解説する。

「子供が私学に行き出したら、おカネもかかるし、送り迎えもしなくちゃならない。そうしたらこんな生活もできなくなると思うわ。今だけの楽しみかな」

先述したとおり、芦屋にはいくつかのセレブグループがある。掛け持ちをしている人もいるが、主要メンバーはいい顔をしない。そこで顔を潰さないように別のグループとの交流ではインスタにアップしないなど、各々が暗黙で配慮している。

妬み、嫉み、僻みほど怖いものはない。

芦屋セレブの舞台裏は実に過激で、文章にできないものばかりだった……。

「私たちを召し使いとしか思ってない」家政婦が明かす芦屋セレブの素顔

家政婦しか知らない、セレブの本当の姿もある。

「大金持ちだからといってきっぷがいいとは限りませんよ。その見極めは簡単。お歳暮やお中元の時期になるとわかります。だって、ケチな方は大量に届くお菓子一つすら、お手伝いさんにくれませんから」

こう話すのは古希を迎えた婦人だ。彼女はもともと芦屋や苦楽園といった高級住宅街に住む富豪たちの家政婦をしていた。

「ケチだからお金持ちになったと考えたほうがいいかもしれませんね。私たちを召し使いとしか思ってない奥様は、これっぽっちもくれないんだから。かといって、旦那様が気を回して私に取り繕うと、それに対しても怒る。本当に気難しいんです。自分から用がないと話すことなんてありませんよ。下手に触れば傷つくのは私ですから、用がないときは観葉植物みたいにじっとしているだけ（笑）。余計なことをしない。これが大切です。損するのは私ですから」

「生理用品がついたままのパンツを床に脱ぎ捨てて…」

掃除や家事は自分の仕事と理解もしている。ただ、あまりにも度が過ぎる奥様に頭を悩ませていた……。

「家政婦がいると、極端な話、家の中では“息だけ”していれば良いと思ってるんですね。若くて綺麗なだけが取り柄で、後片付けができない。何もかも放りっぱなし。脱いだ服もそこら中にある。家の中では来客がいないと女性らしささえない。こちらは片付けるのが仕事ですが、恥ずかしくないんでしょうかね？ 生理用品がついたままのパンツを床に脱ぎ捨ててお出掛けするんだから、どんな神経をしてるんだかね……」

人がすべてやってくれると、片付けるという思考すらも止まってしまうようだ。

化粧を始めると、コットンを平気で床に捨てる。綿棒もそうだ。何でも床に捨てる。家政婦がいないと、一日で部屋中がゴミだらけになるという。

「私が休暇をもらって再び戻ると、凄いってもんじゃない。部屋はぐちゃぐちゃ。ワインがこぼれて床にシミをつくっても掃除しない。大量のゴミが床に散らばっているんです。旦那様はゴミ箱に捨てていましたが、奥様がもうズボラを通り越している。大理石の床にゴミを放っていくんですよ。旦那様も強く奥様に言えない感じです。本当に疑問ですよ。どこでこんな作法を身につけたか本人に聞きたいと、何度思ったことか！」

外見が派手に見える奥様ほど、だらしないタイプが多いという。

「カネがなくなったら捨てるのか！」会社の脱税が発覚したセレブ夫婦の末路

とはいえ、この夫婦との別れは早かった。旦那の一会社の脱税が発覚して、多額の追徴課税がかかった。豪邸は競売に出されて、その後に夫婦も離婚したとの噂が風の便りで伝わった。この婦人が続ける。

「芦屋でも派手で有名なご夫婦でした。時間ができた日にはすぐ海外旅行に出かけてしまうようなタイプです。旦那様が嘆いていたのが、最後まで奥様のこと。『カネがなくなったら捨てるのか！』と仰ってましたね」

商売が軌道に乗ってくると、たいていの人は有頂天になる。テレビや一般紙といったメディアに登場して、箔を付ける社長も昔は少なくなかった。ところが最近はメディア取材を拒否して、表に出ない社長が増えている。

「有名になっても国家権力に睨まれるだけで、なんのメリットもない。だから、賢い成功者ほどメディアとは距離を置いているんです」（経済誌記者）

国税は妻のSNSを注視している

ただ、これにも穴がある。妻がネットにプライベート写真を投稿して脱税が発覚する案件が実際にあることはすでに述べた。インスタであれ、Xであれ、Facebookであれ、国税は注視して生活ぶりをチェックする。SNSは言い換えるなら、プライベートな情報を自ら垂れ流しているツールでもある。

「昔はもっと豪胆なお金持ちが多かったです。ある議員の息子さんが家政婦を妊娠させたところ、子供を認知したうえでその議員の子供として養子縁組。わが子として扱い、もちろん、その家政婦さんの生活も保証してましたね」

外面からはわからない本当の人間模様を、家政婦は見ているのだ。

（加藤 慶／Webオリジナル（外部転載））