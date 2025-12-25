アマゾンジャパンは、プライム会員向けサービス「Prime Video」で2026年1月に配信開始する作品を発表した。

新たに配信される作品には、テレビアニメ「呪術廻戦」第3期「死滅回游 前編」や「葬送のフリーレン」第2期、テレビドラマ「連続ドラマW ゴールデンカムイ ―北海道刺青囚人争奪編―」などがラインアップされる。

『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」

1月9日からPrime Videoで見放題配信

(c)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会

『葬送のフリーレン』第2期

1月17日からPrime Videoで見放題配信

(c)山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会

『連続ドラマＷ ゴールデンカムイ ―北海道刺青囚人争奪編―』

1月5日からPrime Videoで見放題配信

(c)野田サトル／集英社 (c)2024 WOWOW

国内映画は、アジア人初のミシュラン三つ星獲得を目指す木村拓哉主演の映画「グランメゾン・パリ」や、駆逐艦「雪風」の史実に基づく竹野内豊・玉木宏出演のヒューマンドラマ「雪風 YUKIKAZE」などが配信される。

映画『グランメゾン・パリ』

1月30日からPrime Videoで見放題独占配信

(c)2024 映画『グランメゾン・パリ』製作委員会

『雪風 YUKIKAZE』

1月9日からPrime Videoで独占配信

(c)2025 Yukikaze Partners.

1月新着予定作品一覧 映画（日本） 1月1日 『JUNK WORLD』 ＊見放題独占配信 1月2日 『聖☆おにいさん THE MOVIE ホーリーメンVS悪魔軍団』 ＊見放題最速配信 1月3日 『蟹工船』（2009年版） 『KIDS』 1月5日 『ゴールデンカムイ』 1月9日 『雪風 YUKIKAZE』 ＊独占配信 1月10日 『Gメン』 1月23日 Prime Original『ベートーヴェン捏造』 ＊独占配信 1月26日 『劇場版 君と世界が終わる日に FINAL』 1月28日 『52ヘルツのクジラたち』 『言えない秘密』 1月30日 映画『グランメゾン・パリ』 ＊見放題独占配信 映画（海外） 1月1日 『I am Sam アイ・アム・サム』 『コヴェナント／約束の救出』 『シューテム・アップ』 『パレードへようこそ』 『ブルドッグ』 1月2日 Prime Original『ティーガー』（Der Tiger／ドイツ） ＊午前8時から独占配信 1月8日 『アースクエイク2025』 1月9日 『カッコウ』 ＊見放題最速配信 1月16日 『バレリーナ：The World of John Wick』 ＊独占配信 1月23日 Prime Original『チーカティロ：闇の中で』（Cheekatilo／インド） ＊午前3時半から独占配信 1月28日 Prime Original『レッキング・クルー』 （The Wrecking Crew／アメリカ）＊午後5時から独占配信 映画（アジア） 1月1日 『呪葬』 1月15日 『フンパヨン 呪物に隠れた闇』 アニメ映画（日本） 1月1日 『ルパン三世 くたばれ!ノストラダムス』 『ルパン三世 DEAD OR ALIVE』 テレビドラマ（日本） 1月1日 『14才の母 ～愛するために 生まれてきた～』 『3年C組は不倫してます。』 『恋です! ～ヤンキー君と白杖ガール～』 『モンスター』 1月5日 『連続ドラマＷ ゴールデンカムイ ―北海道刺青囚人争奪編―』 1月7日 『略奪奪婚』 1月16日 『元科捜研の主婦』 1月17日 『ガラスの指輪と絆創膏』 1月18日 『50分間の恋人』 ＊見放題最速配信 テレビドラマ（海外） 1月11日 Prime Original『ナイト・マネジャー』（The Night Manager／イギリス）シーズン2 ＊午後5時から独占配信 テレビドラマ（アジア） 1月1日 『王は愛する』 『7人の脱出』 『ホジュン～伝説の心医～』 『モダン・ファーマー』 1月4日 『浮図縁～乱世に咲く真実の愛～』 1月5日 『スプリング・フィーバー』 ＊独占配信（毎週月・火） 1月7日 『鳳囚凰 ～陰謀と裏切りの後宮～』 1月11日 『世子＜セジャ＞が消えた～禁じられた愛～』 1月14日 『胡桃恋慕～禁じられた両家の恋～』 『荘主の花嫁はシンデレラ～江湖を守る二人の愛～』 1月21日 『千万回の愛～二人の愛は輪廻を巡る～』 1月28日 『冬夜雲歌～偽りのプリンセスと冷酷王子～』 テレビアニメ（日本） 1月1日 『MFゴースト』 3rd Season ＊見放題最速配信 『かぐや様は告らせたい 大人への階段』 『TRIGUN STAMPEDE』 『名探偵コナン』シーズン30 1月3日 『最推しの義兄を愛でるため、長生きします！』 ＊見放題最速配信 『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』 ＊見放題最速配信 1月4日 『多聞くん今どっち！？』 『花ざかりの君たちへ』 ＊見放題最速配信 『勇者パーティを追い出された器用貧乏』 1月5日 『違国日記』 ＊見放題最速配信 『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』（第2クール） 『ゴールデンカムイ 最終章』 ＊見放題独占配信 1月6日 TVアニメ『Fate/strange Fake』 1月7日 『お気楽領主の楽しい領地防衛～生産系魔術で名もなき村を最強の城塞都市に～』 ＊見放題最速配信 『ダーウィン事変』 ＊見放題独占配信 『死亡遊戯で飯を食う。』 1月9日 『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」 『どうせ、恋してしまうんだ。』第2期 『透明男と人間女～そのうち夫婦になるふたり～』 1月10日 『幼馴染とはラブコメにならない』オンエアver. 『拷問バイトくんの日常』 『転生したらドラゴンの卵だった』 ＊見放題最速配信 『TRIGUN STARGAZE』 『ハイスクール！奇面組（2026）』 『鎧真伝サムライトルーパー』 1月11日 『貴族転生 ～恵まれた生まれから最強の力を得る～』 『正反対な君と僕』 ＊見放題最速配信 『29歳独身中堅冒険者の日常』 『勇者パーティーにかわいい子がいたので告白してみた。』 1月12日 『異世界の沙汰は社畜次第』 『エリスの聖杯』 『「お前ごときが魔王に勝てると思うな」と勇者パーティを追放されたので、王都で気ままに暮らしたい』 『地獄楽』第二期 ＊見放題独占配信 『魔王の娘は優しすぎる!!』 『魔都精兵のスレイブ2』 1月13日 『DARK MOON -黒の月: 月の祭壇- Original By DARK MOON : THE BLOOD ALTAR WITH ENHYPEN』 1月14日 『悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される』 『シャンピニオンの魔女』 『デッドアカウント』 1月15日『推しの子』第3期 『お前はまだグンマを知らない～令和版～』 『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』 『ヘルモード ～やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する～』 『ほっぺちゃん ～サン王国と黒ほっぺ団の秘密～』 1月16日 『うるわしの宵の月』 『カヤちゃんはコワくない』 『人外教室の人間嫌い教師』 『姫様“拷問”の時間です』 『姫様“拷問”の時間です』第2期 『勇者のクズ』 1月17日 『葬送のフリーレン』第2期 キッズ 1月7日 『mofusand』 1月10日 『リトル・マラバー』シーズン1～2 1月11日 『チャギントン』シーズン4