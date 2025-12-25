「部下やメンバーに仕事を任せられるようになった」

「同期より先に出世することができた」

そんな感想が届いているのが、安藤広大氏の著書『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』『パーフェクトな意思決定』シリーズ四部作だ。これまで4500社以上の導入実績があるマネジメント法「識学」をもとに、ビジネスの現場で「数字に強くなれる」「仕組みで解決できる」という思考法を授ける本シリーズは、さまざまな企業・業界・個人から圧倒的な支持を集めている。この連載では、全ビジネスパーソンに必須の「リーダーシップ」のあり方について指南する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

「若手の目」は意外と厳しい

若手社員は、年上の上司に対して口では敬意を示していても、内心では冷静に「この人、無能では？」とジャッジしています。

なぜなら、現場で一緒に仕事をしていれば、その人がどれだけ本質的に「役に立っているか」を体感するからです。

そうして若手の信頼を徐々に失っていく上司には、ある共通点があります。

ワースト1：「抽象的なアドバイスしか言わない」

上司として無能認定される人に最も多いのが、「抽象的なアドバイス」しかできないことです。

たとえば、若手が仕事の相談をしてきたときに、

「もっと視野を広く持てよ」

「それはお前の努力次第だな」

「もう少し“考えて”動けよ」

といった精神論・抽象論しか返さない。これは最悪です。

若手からすれば、「どうすれば視野が広くなるのか？」「努力って何を指してるのか？」「具体的に何を考えればいいのか？」と、疑問ばかりが募ります。

結果、何の解決にもならないまま、モヤモヤだけが残るのです。

「無能」認定されるプロセス

若手にとって頼りになる上司とは、「自分では気づけなかった視点を与えてくれる人」「納得感のある助言をくれる人」です。

逆に、

・自分より知識が浅そう

・話が抽象的で具体性がない

・結論があいまいで言い切らない

・話を聞いているだけで、何も指摘しない

こういった振る舞いを繰り返していると、「この人に相談するだけムダだな」「あ、無能だわ…」と若手に見限られます。

その結果、現場では、「あの人を飛ばして◯◯さんに相談しよう」と、暗黙のスキップが発生し始めます。

『リーダーの仮面』という本では、次のように書きました。

抽象的な言葉を使えば使うほど、メンバーは自分で考えることをやめていきます。

具体性のないアドバイスは、マネジメント放棄と同じです。

――『リーダーの仮面』より

まさにその通りで、抽象論はマネジメントの手抜き。

上司が何も考えずに発したアドバイスが、部下の思考停止を招き、信頼を削いでいくのです。

具体的に語れないなら「上司失格」

若手に「この人、無能だな」と思われた時点で、上司としての信頼回復は容易ではありません。

だからこそ、日頃から具体的な言葉で語る意識が不可欠です。

リーダーは仮面をかぶりましょう。たとえ自信がなくても、思考を深め、相手の行動につながる具体性を持って、語りかけること。それが、信頼されるリーダーの第一歩です。

（本稿は、『リーダーの仮面』の著者・安藤広大氏が書き下ろしたものです）

安藤広大（あんどう・こうだい）

株式会社識学 代表取締役社長

1979年、大阪府生まれ。2002年、早稲田大学を卒業後、NTTドコモ、ジェイコムホールディングス、ジェイコム取締役営業副本部長を経験。プレイングマネジャーとして「成長しないチームの問題」に直面し悩んでいたときに「識学」に出合い、2013年に独立。多くの企業の業績アップに貢献した。2015年、株式会社識学を設立。わずか4年足らずで上場を果たし、これまで9年間で約4500社に識学メソッドが導入されている。著書にシリーズ累計178万部を突破した『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』（ダイヤモンド社）がある。『パーフェクトな意思決定』はシリーズ最新刊。