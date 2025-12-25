前回2023年との違いも話題に

連覇に向けて楽しみが膨らむ発表となった。ミズノは24日、来年3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で日本代表「侍ジャパン」が着用するユニホームを発表。こだわりの“変化”にファンからも期待の声が相次いでいる。

今回のユニホームのテーマは「正銘」。11月に東京ドームで開催した「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本 vs 韓国」で着用したモデルをベースに、襟と袖にゴールドのラインなどを加えた。3月1日に京セラドームで行われる公式練習日から大会終了まで着用する。

ホーム用は白を基調に、2本ストライプを組み合わせたデザイン。ビジター用は紺をベースに日本の象徴である赤の組み合わせでデザインした。前回のイメージを踏襲しつつも違いとして、ホーム用は前のラケットラインがなくなり、ビジター用は左右非対称となった。

SNSでは「変わったの？」「絶対ゲットします」「どっちもかっこいい！」「通常デザインにゴールドのラインを入れるのは前大会と同じパターンですね」「大幅デザイン変更なくてよかった」「どこか変わったのか､､､分からない」「おっラケットラインなくなった」「初代のが一番好きだな」など、様々な声が寄せられている。（Full-Count編集部）