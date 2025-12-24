2025Ç¯¤â¡Ö¥µ¥ó¥¿¥È¥é¥Ã¥«ー¡×¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ç¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤ò¸«¤Ä¤±¤è¤¦
¡¡2025Ç¯¤â¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î»þ´ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥°ー¥°¥ë¤ÈNORAD¡ÊËÌ¥¢¥á¥ê¥«¹Ò¶õ±§ÃèËÉ±Ò»ÊÎáÉô¡Ë¤Ï¡¢ËèÇ¯¹±Îã¤Î¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¤Î¸½ºß°ÌÃÖ¤¬Ê¬¤«¤ëWeb¥µ¥¤¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¥°ー¥°¥ë¤ÎGoogle ¥µ¥ó¥¿¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤è¤¦
¡¡¥°ー¥°¥ë¤Î¡ÖGoogle ¥µ¥ó¥¿¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤è¤¦¡×¤Ç¤Ï¡¢Web¥µ¥¤¥È¤ÎÃÏ¿Þ¾å¤Ç¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¤Î¸½ºß°ÌÃÖ¤äÇÛ¤Ã¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î¿ô¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£¤Û¤«¤Ë¤â»Ò¶¡¸þ¤±¤Î¥²ー¥à¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡NORAD¤Ç¤â¡¢Æ±¤¸¤¯¹±Îã¤Î¡ÖNORAD Tracks Santa¡×¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Á¤é¤â¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¤Î¸½ºß°ÌÃÖ¤äÇÛ¤Ã¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î¿ô¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÊÑ²½¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£