¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë¸«¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤ÈÖÁÈ¡×¥À¥ó¥È¥Ä£±°Ì¤ÎÅÁÀâ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡¡¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼Ã¦Ë¹¡Ö¤É¤Î¥Ä¥é¤µ¤²¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤é¡×°Ë½¸±¡¸÷¡Ö¤É¤ì¤À¤±¹³µÄ¤¬¤¢¤í¤¦¤¬¡×ºÇ½ª²ó»ëÄ°Î¨¤â¾×·â
¡¡£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê»þÂå¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª¥Æ¥ì¥ÓÍó¥¥ó¥°¡×¤¬£²£³Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°Ë½¸±¡¸÷¡¢¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¡¦¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡¢²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤³¤È¤¢¤Î¡¢ÊüÁ÷ºî²È¡¦»³ÅÄÈþÊÝ»Ò»á¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡£±£¹£¸£°Ç¯Âå¤Î¥Æ¥ì¥ÓÍó¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢Åö»þ¤Î¶È³¦ÇØ·Ê¤ä»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£
¡¡¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤Ï¡¢Æ±¶É·Ï¤Ç¡¢¥¶¡¦¥É¥ê¥Õ¥¿¡¼¥º¤Ë¤è¤ëÅÁÀâÅª¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ö£¸»þ¤À¥ç¡ªÁ´°÷½¸¹ç¡×¤ÎºÇ½ª²ó¤ËÃåÌÜ¡£ÈÖÁÈºÇ¹â»ëÄ°Î¨£µ£°¡¦£µ¡ó¤òµÏ¿¤·¡¢ºÇ½ª²ó¤â£³£´¡ó¤ÈµÏ¿Åª¤Ê¿ô»ú¤Ç¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡°Ë½¸±¡¤Ï¡ÖËÍ¤¬¥É¥ê¥Õ¤«¤é³Ø¤Ö¤³¤È¤Ï²¿½½Ç¯¤âÏ¢Â³¤Ç¡Ø£Ð£Ô£Á¤¬Áª¤Ö»Ò¤É¤â¤Ë¸«¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤ÈÖÁÈ¡Ù¥ï¡¼¥¹¥È£±°Ì¤¬¥À¥ó¥È¥Ä¤Ê¤Î¤è¡£¤Ê¤Î¤ËÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤¬£³£°¡ó¡Ä¡£¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢¤É¤ì¤À¤±¹³µÄ¤¬¤¢¤í¤¦¤¬¡¢ÃÄÂÎ¤«¤éÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¤è¤¦¤¬¡Ø³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤ëÊý¤¬¤¤¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£º£¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¹³µÄ¤¢¤ë¤È»ß¤á¤Á¤ã¤¦¤±¤É¡¢¥É¥ê¥Õ¤Ï¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¸«ËÜ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È½Ò²û¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤Ï¡Ö£³£°²¿¡ó¤È¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ë¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤¬¡¢¤É¤Î¥Ä¥é¤µ¤²¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Ê¤¬¤éÃ¦Ë¹¤·¤Æ¤¤¤¿¡£