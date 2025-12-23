¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥â¥Ç¥ëÊÂ¤ß¤Î¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¡¡¥¸¡¼¥Õ¥©¡¼¥¹¤Î¥é¥¸¥³¥ó¥Ø¥ê
¥É¥í¡¼¥ó¤Ê¤É¥é¥¸¥ª¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëµ¡´ï¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥¸¡¼¥Õ¥©¡¼¥¹¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Ï¡¢R/C¡Ê¥é¥¸¥ª¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡¢¥é¥¸¥³¥ó¡Ë¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¡ÖMH-60 INCR¡Ê¥¨¥à¥¨¥¤¥Á¥í¥¯¥Þ¥ë¡¦¥¢¥¤¥¨¥Ì¥·¡¼¥¢¡¼¥ë¡Ë GB500¡×¤ò¡¢2025Ç¯12·î25Æü¤ËÁ´¹ñ¤ÎR/CÀìÌçÅ¹¤ª¤è¤Ó¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤Ê¤É¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
°ÂÄê¤·¤¿¥Û¥Ð¥ê¥ó¥°¤ò¼Â¸½
¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥â¥Ç¥ëÊÂ¤ß¤ÎÀºÌ©¤Ê¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤Ç¡¢ÆÃ¼ìÉôÂâ»ÅÍÍ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡¢¥Þ¥Ã¥È¤Ê¼Á´¶¤Î¥À¡¼¥¯¥«¥é¡¼¤òºÎÍÑ¡£¥¨¥¢¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¯¤äÉ½ÌÌ¤Î¥ê¥Ù¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¥¤¥ó¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥óÀ®·Á¤òÍÑ¤¤¤Æ¡ÖMH-60 Black Hawk¡×¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜÂÎ²¼Éô¤Î¥«¥á¥é¤ÇÃÏÉ½¤ÎÆ°¤¤ò¸¡ÃÎ¤·¡¢°ÌÃÖ¤Î¥º¥ì¤ò¼«Æ°¤ÇÊäÀµ¤¹¤ë¡Ö¥ª¥×¥Æ¥£¥«¥ë¥Õ¥í¡¼¥»¥ó¥µ¡¼¡×¤òÅëºÜ¡£¥Û¥Ð¥ê¥ó¥°¤Î°ÂÄêÀ¤¬¸þ¾å¤·¡¢Ã¯¤Ç¤â¾å¼Á¤Ê¥Õ¥é¥¤¥È¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥á¥¤¥ó¥â¡¼¥¿¡¼¤Ë¤Ï¹â½ÐÎÏ¤«¤Ä¹â¸úÎ¨¤Ê¥Ö¥é¥·¥ì¥¹¥â¡¼¥¿¡¼¤òÆâÂ¢¡£¹â¤¤±þÅúÀ¤È¤¹¤°¤ì¤¿ÀÅ½ÍÀ¤òÎ¾Î©¤·¡¢¾®·¿¤Ê¤¬¤é¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥Û¥Ð¥ê¥ó¥°¤«¤éÎÏ¶¯¤¤¾å¾º¡¦Àû²ó¤Þ¤Ç¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò´Þ¤àÁí½ÅÎÌ99¥°¥é¥à¤Ç¡¢¹Ò¶õË¡¤Îµ¬À©ÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á÷¿®µ¡ÍÑ¤ÎÅÅ¸»¤ÏÃ±3·Á´¥ÅÅÃÓ¡ß6ËÜ¡ÊÊÌÇä¡Ë¡£
Á÷¿®µ¡¤Î¤Û¤«USB½¼ÅÅ¥±¡¼¥Ö¥ë¡¢¥í¡¼¥¿¡¼¥Ö¥ì¡¼¥É/¥Æ¡¼¥ë¥Ö¥ì¡¼¥É¤Ê¤É¤ÎÍ½È÷¥Ñ¡¼¥Ä¡¢¥×¥é¥¹¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡¢Ï»³Ñ¥ì¥ó¥Á¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥ó¥É¡¢¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Ñ¥Ã¥É¤Ê¤É¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
²Á³Ê¤Ï2Ëü1450±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£