¡ÚM-1¡ÛÁÆÉÊ¡È¼«Ç§¡¦ÁÆÉÊ¡É¤Î¤ª¾Ð¤¤¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥¤¥é¥Ã¡Ä¡Ö¤â¤¦ÌÛ¤Ã¤È¤±¡ªÁÇ¿Í¤ÏSNS¤ä¤ë¤Ê¡ª¡×¤È¥³¥ó¥È¤Ç
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×¤ÎÁÆÉÊ¡Ê32¡Ë¤¬23Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¤Þ¤ë¤ÇÁÆÉÊ¤Î¤è¤¦¤Ë¤ª¾Ð¤¤¤ò¸ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ËÊª¿½¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¿Íµ¤´ë²è¡Ö1¿Í»¿ÈÝ¡×¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¡£ºÇ¶á¤¢¤Ã¤¿¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÊÐ¤Ã¤¿°Õ¸«¤Ï¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡È»¿ÈÝ¡É¤ò¤Þ¤¸¤¨¤Æ»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡ÖÁ´Éô¥³¥ó¥È¡×¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025·è¾¡¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁ´°÷ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿ÁÆÉÊ¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö¤¿¤À¤¡!¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÎÁÆÉÊ¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ª¾Ð¤¤¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤Ï1²óÌÛ¤í¤¦¤«?¡×¤È°ì¸À¡£
¡¡¤Þ¤ë¤ÇÁÆÉÊ¤Î¤è¤¦¤Ë¿É¤é¤Ä¤Ë¡ÖM-1¡×¤ò¿³ºº¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬ÌÜ¤ËÉÕ¤¯¤È¤¤¤¤¡Ö¥Í¥Ã¥È¤Ë¡È¤¢¤Î¿³ºº°÷¤Ê¤ó¤ä¤Í¤ó¡É¤È¤«½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤â¤¦ÌÛ¤Ã¤È¤±!´ª°ã¤¤¤·¤¿¤é¤¢¤«¤ó¤Ç¡¢¤¢¤Ã¤Á¤ÏÁ´°÷¥×¥í¤ä¤«¤é¤Ê?ÁÇ¿Í¤ÏSNS¤ä¤ë¤Ê!¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¤È»Â¤ê¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£