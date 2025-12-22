とちぎテレビ

サッカーＪ３の栃木ＳＣで、来シーズンから指揮を執る米山篤志新監督が２２日、県庁で記者会見を開き、意気込みを語りました。

米山監督は宇都宮市出身の４９歳で、現役時代のポジションはディフェンダー。陽南中学校から神奈川県の桐蔭学園に進み、駒澤大学を卒業後、１９９８年に当時のベルディ川崎、現在の東京ベルディに入団。ディフェンダーとして活躍し、その後に名古屋に移籍しＪ１クラブに１１年在籍、２０００年にはトルシエ監督率いる日本代表にも選ばれました。

２００９年と２０１０年には、当時Ｊ２の栃木ＳＣでプレーしています。

２０１１年の現役引退後は、指導者として２０１７年からＪ１の川崎、その後町田のコーチとなり、２０２３年から今年７月までＪ３讃岐の監督を務めました。

米山監督は１６年ぶりの古巣復帰で、Ｊリーグへの参入後、栃木県出身者が監督に就任するのは松本育夫氏以来で、クラブＯＢでは初めてです。

２０２６年２月開幕の「Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ」と、８月に開幕する２０２６―２７シーズン」の指揮を執ることになります。

米山監督は今回のオファーについて「いつかはどんな形でも、育ててもらった栃木ＳＣに恩返しがしたいと思っていた。監督という最高の形なので、断る理由はなく迷うことはなかった」と話しました。そして、栃木ＳＣらしさを継続しながら、攻撃面で少し手を加えてチームを作り上げていくとし、百年構想リーグをしっかりと戦ってチームとして成長し、次のＪ３リーグでは昇格を勝ち取ると目標を語りました。