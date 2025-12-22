「悪口や陰口が多い人は要注意」優しそうに見えても実は裏がある人の“本性”がわかる7つの特徴
カウンセラーで作家のRyota氏が運営するYouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」が、「【騙されないで】優しいけど…裏がある人の特徴7選／本性はここで見抜ける！」と題した動画を公開。恋愛や友人関係において、第一印象は良かったものの、付き合っていくうちに「実はそうでもなかった」と感じる人の特徴と、その本性を見抜く方法について解説した。
Ryota氏はまず、「優しいけど裏がある人」の顕著な特徴として「悪口や陰口が多い」ことを挙げる。一見、優しさと攻撃性は矛盾するように思えるが、氏は「優しいけど攻撃的という人物がいる」と指摘。脳科学的に見ると、親密な関係で分泌される「オキシトシン」というホルモンが過剰に活性化すると、所属する集団以外に対して攻撃的になるケースがあるという。つまり、自分の身内には非常に優しい一方で、それ以外の人には排他的・攻撃的な態度を取ることが、その人の裏の顔を示すサインとなり得るのだ。
次に氏は、「人の好き嫌いが激しい」ことも危険信号であると語る。このようなタイプの人は、物事を「好きか嫌いか」「善か悪か」といった二元論で判断しがちで、自分の価値観に合わない人を受け入れる姿勢が弱い傾向にある。そのため、一度「嫌い」と認定した相手には過剰に攻撃的になったり、急に冷たい態度を取ったりすることがある。「好きの反対は無関心」であり、誰かに対して強い「嫌い」という感情を抱き、それを公言する行為そのものが、その人の攻撃性を表していると氏は分析する。
さらに、「損な役割を引き受けすぎる」という特徴も挙げられた。これは一見、自己犠牲的な優しさに見えるが、注意が必要だという。外で過剰に他者の期待に応え、多くの役割を引き受けている人は、そのストレスを身近な人間関係の中で発散する可能性がある。Ryota氏はこれを「外ヅラはいい」人の典型例とし、「会社では何でも引き受ける優しい人なのに、家ではモラハラや八つ当たりがひどい」といったケースを解説。外での顔と内での顔が極端に違う場合、その優しさは本質的なものではないかもしれないと警鐘を鳴らした。
動画の最後でRyota氏は、人は様々な性格の集合体であり、「優しい」という一面だけでその人の全てを判断するべきではないと結論付けた。言葉だけでなく、その人の「行動」や「自分以外の他者への態度」を注意深く観察することが、本性を見抜く上で重要だとまとめている。
