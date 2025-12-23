女優の波瑠（34）と俳優の高杉真宙（29）が23日、それぞれのSNSで結婚を正式発表した。「仕事を通じてお互いを知り、時間を重ねていく中で、これからの人生を共に歩んでいきたいという思いに至りました」と報告。

本紙の取材では、今月上旬に都内の区役所に2人で婚姻届を提出。親族など身内だけで結婚式も挙げている。交際は約2年。2023年4月期のフジテレビ「わたしのお嫁くん」での共演をきっかけに2人とも大好きなオンラインゲームで親交を深めていった。

この日の発表で2人は「未熟な2人ではありますが、この結婚を機に人として、役者としてもより一層成長できるよう、真摯に仕事と向き合っていく所存でございます」とより一層の飛躍を誓っている。

本紙の取材では、2人は自他ともに認める「人見知りのインドア派」（ドラマ関係者）。熱愛報道もそろって無縁で今回も交際の噂すらなかった。

今秋から波瑠はTBS「フェイクマミー」、高杉は同局「ザ・ロイヤルファミリー」とそろって話題作に出演して多忙だったため、新居はこれからだが、「5歳年上の“姉さん女房”の波瑠さんがしっかりリードしていて、何事にも真面目な2人なのでゲームの腕前同様にお仕事の方も互いに高め合っていく夫婦になると思う」（ドラマ関係者）との声も。相性抜群の伴侶を得た2人の今後ますますの活躍が楽しみだ。

▽波瑠、高杉真宙コメント全文

関係者の皆様

いつも応援してくださっている皆様

私ごとで大変恐縮ではありますが、

この度私たち、高杉真宙と波瑠は結婚する運びとなりましたことをご報告させていただきます。

仕事を通じてお互いを知り、時間を重ねていく中で、これからの人生を共に歩んでいきたいという思いに至りました。

未熟な2人ではありますが、この結婚を機に人として、役者としてもより一層成長できるよう、真摯に仕事と向き合っていく所存でございます。

今後とも変わらぬご厚誼を賜りますよう、何卒よろしくお願いいたします。

◇波瑠（はる）1991年（平3）6月17日生まれ、東京都出身の34歳。06年、WOWOW「対岸の彼女」でデビュー。15年のNHK連続テレビ小説「あさが来た」のヒロインを好演し、一躍全国区に。主演作にTBS「あなたのことはそれほど」、テレ朝「未解決の女」、フジ「Night Doctor」、TBS「フェイクマミー」など。1メートル64。血液型O。

◇高杉 真宙（たかすぎ・まひろ）1996年（平8）7月4日生まれ、福岡県出身の29歳。09年デビュー。12年の映画「カルテット！」で初主演。17年の映画「散歩する侵略者」の演技で第72回毎日映画コンクール・スポニチグランプリ新人賞。出演作にNHK連続テレビ小説「舞いあがれ！」、映画「東京リベンジャーズ」シリーズなど。1メートル70、血液型A。