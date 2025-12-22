ÆÉ¤á¤ë¡ª ¤«¤ï¤¤¤¤¡ª ½¸¤á¤¿¤¤¡ª ¡Ø¤«¤¤¤±¤Ä¥¾¥í¥êÆ¦ËÜ¡Ù¢ö¡¡¡ÈÆ¦ËÜÃª¡É ¤¬Åö¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÆÃÅµ¤â
¥«¥Ð¡¼¤â´¬¤±¤ëËÜ³Ê»ÅÍÍ¡¢¸¶ºîËÜ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¾®¤µ¤¯¤·¤¿¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î´°Á´ºÆ¸½¤Î¡Ø¤«¤¤¤±¤Ä¥¾¥í¥ê¡ÙÆ¦ËÜ¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡¡¤³¤ì¤Ï½¸¤á¤¿¤¤²Ä°¦¤µ¤Ç¤¹¡ª
¡ù»ùÆ¸½ñ¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢²½¤·¤¿¡Ö¤«¤¤¤±¤Ä¥¾¥í¥êÆ¦ËÜ¡×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿8ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
¡Ø¤«¤¤¤±¤Ä¥¾¥í¥ê¡Ù¤Ï1987Ç¯¤Î´©¹Ô°ÊÍè¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½¡¢·à¾ì±Ç²è²½¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÂç¿Íµ¤¤ÎÆÉ¤ßÊª¥·¥ê¡¼¥º¡£
¥¥Ä¥Í¤Î¥¾¥í¥ê¤È¡¢¤Õ¤¿¤´¤Î¥¤¥Î¥·¥·¡¢¥¤¥·¥·¡¦¥Î¥·¥·¤¬¤¯¤ê¤Ò¤í¤²¤ë¡¢ÂçËÁ¸±¤ÎÊª¸ì¡£¤ï¤ë¤¤¤³¤È¤ò¤¿¤¯¤é¤ó¤Ç¡¢¤¤¤¿¤º¤é¤ò¤·¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤·¤Ã¤Ñ¤¤¡£¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¯¤¸¤±¤º¡¢¤¤¤Ä¤âÁ°¸þ¤¤Ê¥¾¥í¥ê¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×3500ËüÉôÄ¶¤ÎÂç¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼»ùÆ¸½ñ¡Ø¤«¤¤¤±¤Ä¥¾¥í¥ê¡Ù¤Î1¡Á10´¬¤¬¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë¼ý¤Þ¤ë¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢ËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¢ö
¾®¤µ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¤·¤Ã¤«¤êÆÉ¤á¤Æ¡¢¥«¥Ð¡¼¤â´¬¤±¤ëËÜ³Ê»ÅÍÍ¡£¸¶ºîËÜ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¾®¤µ¤¯¤·¤¿¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î´°Á´ºÆ¸½¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
º£¤Þ¤µ¤Ë¥¾¥í¥ê¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤«¤Ä¤ÆÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿ ¡ÉÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¡É ¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£¥É¡¼¥ë¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤Î¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢ËÜÃª¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¾þ¤ë¤Î¤â¤è¤·¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ß¤¿¤¤¤Ë¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¾þ¤ë¤â¤è¤·¡£
´°Á´ºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ¦ËÜ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ý¡¼¥Á¤Ê¤É¤ËÇ¦¤Ð¤»¤Æ³°½ÐÀè¤ÇÆÉ¤à¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡ª¡¡¤«¤µ¤Ð¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç»ý¤ÁÊâ¤¤Ë¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸È¢¤ò³«¤¤¤Æ¤¹¤°¤Î²Õ½ê¤Ë¡¢¡Ö¤«¤¤¤±¤Ä¥¾¥í¥ê¡×¤Îºî¼Ô¡¦¸¶¤æ¤¿¤«ÀèÀ¸¤Î¥¤¥é¥¹¥È¡Ö¶â¤Î¸¶¤æ¤¿¤«¡×¤¬½Ð¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÆ¦ËÜÃª¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤«¤¤¤±¤Ä¥¾¥í¥ê¤ÎÆ¦ËÜ¡×¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¤«¤¤¤±¤Ä¥¾¥í¥ê¥Ý¥×¥é¼Ò¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê¡÷zororizz¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¸ø¼°X¥Õ¥©¥í¡¼¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬Á´12²ó³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÆâÍÆ¤Ï¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢³Æ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅÃæ¤Î¡Ö@zororizz¡×¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò³ÎÇ§¤·¤è¤¦¡£
¡Ö¤«¤¤¤±¤Ä¥¾¥í¥ê¤ÎÆ¦ËÜ¡×¤Ï¡¢2025Ç¯12·î22Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é°ìÉô¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤ÇÀè¹ÔÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¼¤Ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
