ファッション系YouTuberのゆかりん氏が自身のYouTubeチャンネル「【アラフィフ世代プチプラ】ゆかりんチャンネル」で「【今日発売】UNIQLO:C新作！諦めたアラフィフが買うべき「きれいめスウェット」 ノベルティ・感謝祭の攻略法も解説！」と題した動画を公開。ユニクロの注目コラボライン「UNIQLO:C」の新作や、「年末祭」と「新年祭」のセール情報、ノベルティについて詳しく解説した。



動画で中心的に紹介されたのは、先行販売で購入したというUNIQLO:Cの新作「スウェットストレートパンツ」（3,990円）である。ゆかりん氏は、この商品の最大の特徴として、洗濯しても取れない「縫い付けられたセンタープレス」を挙げた。これにより、従来のスウェットパンツにありがちな部屋着感を払拭し、「キレイ見えするのにスウェット」という点が、一度はスウェットパンツを諦めたアラフィフ世代にこそ響くポイントだと力説した。



また、12月19日から始まったユニクロの「年末祭」にも言及。第1弾として12月25日まではヒートテックが990円、フリースが1,990円になるなど、お得な期間限定価格のアイテムを紹介した。さらに、年末年始のノベルティキャンペーンについても解説。12月29日から31日までは1万円以上の購入で「フリースブランケット」が、そして最も注目すべきは2026年1月1日から3日までの「新年祭」で配布される「波佐見焼 湯呑み」だと語る。過去のノベルティの品質から、この湯呑みは「超おすすめ」と太鼓判を押し、店舗では先着順のため開店時間を狙って行くことを勧めた。



新年祭のノベルティ獲得に向けて、同日発売される「+J」の復刻コラボアイテムを購入するのも一つの手だと提案。ゆかりん氏は、デザイン性と実用性を兼ね備えたUNIQLO:Cの新作スウェットパンツの魅力を伝えつつ、お得なセールや質の高いノベルティが登場する年末年始のユニクロから目が離せないと締めくくった。