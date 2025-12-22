Ｍ−１グランプリ２０２５は２１日、行われ、初の決勝進出となったたくろうが王者となった。たくろうはリングアナウンサーネタ、上位３組による決勝戦ではビバリーヒルズネタを披露したが、そこで触れられた企業が続々とＸで祝福投稿を行っている。

「ＷＢＣ〜○○王者〜」など、アルファベット３文字を言ってくるきむらバンドに対し、全く関係ない３文字アルファベットでごまかすボケの赤木。途中、「ＪＴＢ〜旅行のことならおまかせあれ〜」「ＫＳＤ、京都産業大学〜」などとボケ。最後にチャンピオンの名前を呼ぶときに、きむらが「人呼んで〜世界に誇る〜」といい、赤木は「トヨタ自動車〜！」などと反応、爆笑を呼んでいた。

３組による決勝戦でもマクドナルドのＣＥＯに対し「やよい軒でおかわり」、Ｇｏｏｇｌｅに対し「ヤフーで天気予報」などとボケていた赤木だが、これらのネタに出てきた大企業が続々Ｘでたくろうを祝福。

ＪＴＢは「『たくろう』のお二人の漫才、最高に笑わせていただきました！最高のネタの中で、ＪＴＢの名前を出していただき本当にありがとうございます。感激です。いつか本当にお二人の旅のお手伝いが出きる日を楽しみにしております。旅行のことはお任せーあれー！」。

京都産業大学もＸで「たくろうさん、おめでとうございます！！ＫＳＵよりＫＳＤの方が一般的になってしまったのではないでしょうか…笑」。赤木はネタの後「母校です」と話していた。

やよい軒も「やよい軒をネタに出していただき、ありがとうございます。Ｍ−１優勝してもやよい軒におかわりしに来てくださいね。ご来店お待ちしております！」。トヨタ自動車も「たくろうさん、グランプリおめでとうございます！ネタでトヨタを出していただきありがとうございました。ＥＴＣはしっかり減速して通過しましょう」とネタに絡めた小粋な反応を示していた。

ヤフーでは会長の川邊健太郎氏が個人のＸで「ＬＩＮＥヤフー会長の川邊です。たくろうさん！Ｙａｈｏｏ！天気予報をみてくれてありがとうございます！そして、優勝、おめでとうございます」と反応。Ｇｏｏｇｌｅ ＪａｐａｎもＸで「たくろうさん、優勝おめでとうございます。Ｇｏｏｇｌｅの中の人ジェームズが喜んでおりました」と反応していた。