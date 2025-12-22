ドライヤーハウスに入れられてブチ切れるわんちゃんの光景が、7万再生を超える話題に。そんなわんちゃんの姿を目の当たりにした人からは「コーギーらしさ全開♡」「可愛すぎますｗ」といった感想が寄せられることに。表情豊かなわんちゃんの反応に、思わず笑顔になってしまう人が続出しています。

ドライヤーハウスで乾燥中のジッさん

TikTokアカウント『ジッさん』に投稿されたのは、コーギーのジッさんがドライヤーハウスで体を乾かしている時の様子。この日、ジッさんは家族にシャンプーをしてもらったそうで、シャンプーが終わったあとにドライヤーハウスの中で体を乾かしていたといいます。

そんなジッさんを安心させるように、ドライヤーハウスの周りに集まるこどもたち。優しい家族たちの愛情にほっこりしてしまいます。

しかし、この時のジッさんはそんな優しさを噛みしめる余裕はなかったご様子。ドライヤーハウスの窓から覗いたジッさんのお顔は、見るからに不満そうな表情を浮かべていたのでした。

あまりの不満から、別の生き物のような表情に…

体を乾かすため、ドライヤーハウスの中で待機していたジッさん。そんなジッさんの様子を見てみると、どうやらドライヤーハウスの中は居心地がイマイチだったようで、目を見開いて不満気なお顔をしていたとのこと。さらには、窓に顔を押しつけているうちに、だんだん歯がむき出しになっていったといいます。

そんなジッさんの姿を見た家族は、思わず「なんかネズミみたい」と感想をポロリ。その言葉を聞いた他の家族がジッさんのお顔を見てみたところ…いつもの愛らしいジッさんのお顔からは想像できない、別の生き物のような表情を浮かべたジッさんがそこにいたそう！

物言いたげなジッさんの姿に、なんだか笑いが込み上げてきてしまいます。

小窓から撫でてもらい、落ち着きを取り戻すジッさん

一時は不満そうなお顔でドライヤーハウスの中に佇んでいたジッさん。しかし、家族が小窓から手を入れてジッさんの体を撫でてあげると、ジッさんのお顔はいつの間にかいつもの可愛い表情に戻っていたそう。きっと、家族に撫でてもらって少し安心できたのでしょう。

ジッさんは近くにいた家族の方を向くと、「そろそろ出して」というように見つめていたとのこと。ほんの一瞬、ブチ切れ姿を見せることになったものの、きちんと最後までドライヤーハウスの中でお利口にできていたジッさんに拍手を送りたくなります。

ブチ切れ顔を見せつつも、お利口に体を乾かせてくれたジッさんの光景には、「ジッさん、お口お口ｗ」「乾燥機から出たら家中走りまくるのかな」「横から手入れて撫でてあげられるから安心できるでしょうね」とコメントが寄せられることに。

TikTokアカウント『ジッさん』では、そんなジッさんと家族たちの温かい日々の光景が綴られていますよ。

