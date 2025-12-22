早稲田大競走部が入部予定者を発表

全国高校駅伝が21日、たけびしスタジアム京都発着のコースで行われた。7区間42.195キロで争った男子のレース後、早稲田大競走部は2026年度の入部予定者を発表。とてつもないメンバーに、ファンは騒然となった。

男子のエースが集う1区（10キロ）は空前のハイレベルとなった。

28分20秒の日本人最高記録で区間賞を獲得したのは、増子陽太（福島・学法石川3年）。28分40秒で新妻遼己（兵庫・西脇工3年）、28分52秒で本田桜二郎（鳥取・鳥取城北3年）が続いた。

レース後に早稲田大競走部は公式サイトを更新し、2026年度入部予定者を発表。1区で1〜3位を占めた増子、新妻、本田に加え1区14位だった上杉敦史（千葉・八千代松陰3年）も名を連ねた。とてつもない戦力補強にX上の駅伝ファンにも衝撃が広がった。

「1区トップ3人が揃って早稲田とは。令和の三羽烏じゃん」

「ダントツでレベチだわ」

「高校駅伝1区トップ3を総取りとは凄すぎる…」

「こんなんありか？ってレベルで笑う」

「黄金時代やろこれ」

「ドジャースよりエグいことしてて草」

「早稲田、マジで黄金時代くるぞ」

箱根駅伝の山上り5区で活躍し“山の名探偵”の愛称を持つ、早稲田大の工藤慎作（3年）も自身のXに「来年度からよろしく！」とつづっていた。



（THE ANSWER編集部）