実業家のマイキー佐野氏が自身のYouTubeチャンネルで『イーロン・マスクvsサム・アルトマンのバトル再び。SpaceXとOpenAIの対立が今後注目の産業に与える影響について解説【マイキー佐野 経済学】』と題した動画を公開し、2026年に予測される技術覇権争いの構図を明らかにした。



佐野氏は2025年における最大の対立として、イーロン・マスク氏とサム・アルトマン氏の名を挙げる。OpenAIが非営利から営利団体へと転換した際、マスク氏は最後まで反対の姿勢を貫いたが、米国の対中AI戦略においてNVIDIAとOpenAIが中心的役割を担う状況となり、最終的に阻止は叶わなかった。だが佐野氏は「第2ラウンドが始まる」と断言する。新たな火種は別領域にあるという。



その領域とは宇宙産業である。佐野氏によれば、アルトマン氏がロケット再利用技術を持つスタートアップの買収に動いているという。対象企業は元Blue Origin従業員が創業した企業であり、SpaceXの技術的強みに対抗し得る存在だ。佐野氏は「完全に喧嘩を売っている」と表現し、マスク氏の反応を予測する。



背景には宇宙データセンター構想がある。地上でのAIデータセンター運用は膨大な電力消費と環境負荷を伴うが、宇宙空間であれば太陽エネルギーの利用と環境への配慮が両立できる。GoogleやAmazonも同様の構想を持ち、関連企業との契約を既に進めているという。アルトマン氏がこの次世代インフラを掌握しようとする動きは、マスク氏の領域への直接的な侵入と映る。



対立はさらに別分野にも及ぶ。マスク氏が率いるNeuralinkはブレイン・マシン・インターフェース技術の実用化を目指しているが、アルトマン氏はその競合企業の設立に関与しているとされる。複数の領域で同時にマスク氏の事業と衝突する構図が浮かび上がる。



一方、OpenAI側にも課題がある。佐野氏はGoogleのGemini 3.0登場による競争激化を指摘する。かつてChatGPT公開時にGoogleが「Code Red」を発令したが、今度はOpenAI側が同様の緊急対応を迫られているという。ユーザー向け機能改善や信頼性向上を優先するため、広告やショッピング向けAIエージェントのリリースは後回しにされた。従業員再配置も進み、宇宙事業やブレイン・マシン・インターフェースへのリソース配分に疑問符が付く状況だ。



佐野氏はこの対立を歴史的事例と比較する。兄弟が袂を分かち競合となったAdidasとPuma、直流と交流で対立したエジソンとテスラ、顧客からの一言で高級車市場に参入したFerrariとLamborghini。いずれも対立が技術発展と市場創出を促した例である。ただし佐野氏は「潰し合いになる可能性もある」と警告する。今回の対立規模は過去の例を超え、単なる技術競争に留まらず産業構造そのものを揺るがす可能性がある。



対立が刺激となり両者が開発を加速すれば、宇宙データセンターやブレイン・マシン・インターフェース技術の実用化が早まる可能性がある。逆に破壊的な潰し合いに陥れば、国家戦略や市場独占を巡る規制強化を招き、業界全体に不安定要素をもたらす恐れもある。2026年以降のテクノロジー業界を展望する上で、両者の動向は極めて重要な指標となる。