「西原」はなんて読む？「にしはら」ではありません！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな難読地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「西原」はなんて読む？

「西原」という漢字を見たことはありますか？

ヒントは、「い」から始まる沖縄県の地名です。

いったい、「西原」はなんと読むのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「いりばる」でした！

西原は、沖縄県うるま市にある地名のこと。

うるま市は、沖縄で“闘牛が最も盛んなまち”として知られており、石川多目的ドームでは、年間約20回に渡る闘牛大会が開催されています。

なかでも、春、夏、秋の年3回開催される沖縄県No.1を決める「全島闘牛大会」では例年、大勢の闘牛ファンが訪れるそうですよ。

みなさんはわかりましたか？

家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！

