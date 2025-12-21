「西原」はなんて読む？「にしはら」ではありません！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな難読地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「西原」はなんて読む？
「西原」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、「い」から始まる沖縄県の地名です。
いったい、「西原」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「いりばる」でした！
西原は、沖縄県うるま市にある地名のこと。
うるま市は、沖縄で“闘牛が最も盛んなまち”として知られており、石川多目的ドームでは、年間約20回に渡る闘牛大会が開催されています。
なかでも、春、夏、秋の年3回開催される沖縄県No.1を決める「全島闘牛大会」では例年、大勢の闘牛ファンが訪れるそうですよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
《参考文献》
・『地名辞典』
・『うるま市観光物産協会公式サイト』
