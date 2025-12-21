炎天下にガリガリだった子猫と出会い、保護した投稿者さん。家族に迎えられて健やかに成長していくと、少しずつ優しさを見せ始めて……。受けた優しさを自分も与える側として成長していく猫さんの姿はTikTokで注目を集め、「優しい女の子に成長したんですね！」「メルタンといるとこ見て号泣」「幸せで良かった」などの声が寄せられました。

【動画：32度の炎天下、『ゴミを漁っていたガリガリの子猫』→保護された現在…心温まる成長の軌跡に涙】

炎天下で出会ったガリガリの子猫

TikTokアカウント「ゐくら丼あじゅ❤️（@tukudani00）」さまでは、たくさんの猫さんたちと一緒に暮らす投稿者さんが、個性豊かな猫さんたちの様子を日々投稿しています。

投稿者さんと一緒に暮らす猫さんの中に「ゆきちゃん」と呼ばれる女の子がいます。この子は真夏の炎天下でゴミを漁っているところを発見されたのだとか。その当時、ガリガリで骨と皮だけの状態だったというゆきちゃんを保護することにしたのだそうです。

その後、飼い主さんの献身的なお世話によって、少しずつ元気を取り戻し、きれいになっていったというゆきちゃん。

一度、里親募集に出したこともあったそうですが、先住猫さんと添い寝したり、戯れあったりと兄弟のように仲の良い姿を見て、家族に迎え入れることに決めたのだとか！

健やかに成長していくゆきちゃん

こうして投稿者さんのお家に迎え入れられたゆきちゃん。先住猫さんたちにも受け入れられ、すくすくと成長していきました。

ニャンプロすると、小さい頃はよくコテンパンにやられていたというゆきちゃんですが、すぐに成長し……

少し大きくなると、今度はゆきちゃんが勝利を収めることも増えてきたといいます。こうして賑やかに、先住猫さんたちの愛情も受けて育っていったゆきちゃん。そんなゆきちゃんにも後輩猫さんがやってきました。

今では優しさを見せるお姉さんに

ゆきちゃんの後にやってきた「メル」ちゃんという猫さん。自分が家族に迎えられた時のことを思い出したのでしょうか。ゆきちゃんは先輩として、誰よりも優しく隣に寄り添うようになったのだそう！

こうして自分が受けた優しさを他の猫さんにも分け与える優しさを持つお姉さんに成長したゆきちゃん。これからもたくさんの愛に包まれながら、自分も周りの猫さんたちに優しさを分け与えていくことでしょう。

たくさんの愛に包まれながら、自分も優しさを育んだゆきちゃんの物語は、TikTokに投稿されると多くのユーザーの注目を集めました。

コメント欄には「優しい女の子に成長したんですね！」「メルタンといるとこ見て号泣」「幸せで良かった」などの声が寄せられ、その優しさに涙する人もいたようです。

TikTokアカウント「ゐくら丼あじゅ❤️」さまでは、ゆきちゃんの他にも一緒に暮らす多くの猫さんたちの暮らしが紹介されています。どのような猫さんがいるのか気になる方は、アカウントをチェックしてみてくださいね！

ゆきちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「ゐくら丼あじゅ❤️（@tukudani00）」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。