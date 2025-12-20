冨永愛が妊娠発表「俳優・山本一賢さんとの間に、新しい命を授かりました」

モデルの冨永愛（43歳）が12月20日、自身のInstagramを更新し、妊娠を発表した。



冨永はこの日、「このたび、俳優・山本一賢さんとの間に、新しい命を授かりましたことをご報告いたします」と妊娠を報告。続けて「戸惑いや不安もある中、ひとつひとつの変化に向き合いながら、息子、章胤にも支えられて日々を過ごしております」とつづる。



そして「年齢のこと、また体調が安定しない時期が続いていたこともあり、これまで限られた方々にのみお伝えしてまいりましたが、さまざまな場面でお気遣いをいただくことも多くなり、このような形で皆さまにご報告させていただくことにいたしました。今後につきましては、どうか静かに、温かく見守っていただけましたら幸いです」と結んだ。



冨永はは2005年に結婚し、同年、長男の章胤を出産。2008年に離婚していた。