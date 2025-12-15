アニメ「メダリスト 第2期」が、テレビ朝日系全国24局ネット“NUMAnimation”枠ほかにて2026年1月24日深夜1時30分より放送開始となる。

本作はつるまいかだ氏が「アフタヌーン」で連載しているフィギュアスケートマンガを原作としたアニメ。第1期は2025年1月から3月にかけて放送された。

第2期では全日本選手権への出場をかけた中部ブロック大会が舞台となり、いのりは新たなライバルたちのなかで自らが一番に輝けることを証明する。

また、OPテーマはHANAさんの「Cold Night」に決定。新キャストとして、八木夕凪：阿部菜摘子さん、申川りんな：伊藤舞音さん、炉場愛花：長縄まりあさん、牛川四葉：田中美海さん、離洲くるみ：遠野ひかるさん、穴熊咲希奈：田中貴子さん、庭取さな：夏吉ゆうこさん、岡崎いるか：山村響さん、鯱城理依奈：藍原ことみさん、栗尾根茉莉花：茅野愛衣さんの出演も発表されている。

「メダリスト 第2期」詳細

・放送開始日：2026年1月24日より毎週土曜深夜1時30分～

・放送局：テレビ朝日系全国24局ネット“NUMAnimation”枠ほか

・最速配信：未定

□「メダリスト 第2期」の放送・配信情報ページ

【TVアニメ『メダリスト』第2期PV第1弾】【「メダリスト 第2期」あらすじ】

それぞれにフィギュアスケートへの強い夢を抱き、

「選手とコーチ」として巡り会った結束いのりと明浦路司。

栄光の“メダリスト”を目指すいのりは

名港杯と西日本小中学生大会で実績を積み、バッジテストを経て、

ついに「天才少女」狼嵜光と同じランクで競い合う資格を手にする。

次の目標は、全日本選手権への出場をかけた中部ブロック大会。

新たなライバルたちの中で、いのりは自らが一番に輝けることを証明する──！

(C)つるまいかだ・講談社／メダリスト製作委員会