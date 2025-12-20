この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ドラマ『良いこと悪いこと』、ターボーはなぜ知っていた？知るはずのない紫苑の死を語った“矛盾”に殺害疑惑が浮上

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

日テレドラマ考察系YouTubeチャンネル「ドラマ考察 トケル orz」が、「【良いこと悪いこと】最終回直前ドラマ考察 ターボーが紫苑をころした！ 伏線回収 結末最終回予想 いいこと悪いこと イイワル」と題した動画を公開。日テレ系ドラマ『良いこと悪いこと』をテーマに、登場人物ターボー（森本慎太郎）が瀬戸紫苑の死を知るはずのない状況でその死に言及したことから、彼が事件の核心を握る人物である可能性を解説した。



動画でまず注目されたのは、宇都見（木村昴）とターボーの会話シーンだ。宇都見が瀬戸紫苑について尋ねた際、ターボーは「そのしんだはずの瀬戸紫苑、うちのPCで検索かけたら、1つおかしいものが出てきて」と発言。投稿者はこの点について、「ターボーが『瀬戸紫苑はしんでいる』と知ってるのはおかしくないですか？」と、ターボーが紫苑の死を事前に知っていた矛盾を指摘する。



この矛盾点について、動画では視聴者から寄せられた鋭い考察が紹介された。ある視聴者は、ターボーがハッキングで情報を得ていたとしても「宇都見から聞く前に瀬戸紫苑が亡くなった事を知ってそうでしたよね」とコメント。また、別の視聴者からは、紫苑の死因が薬物のオーバードーズであり、薬物関連で事件を追っていた宇都見がターボーをマークしていたのではないか、という考察が寄せられた。この見解によれば、最初の被害者である貧ちゃん（水川かたまり）の殺害も薬物絡みで、その背後にターボーが関与していた可能性が浮かび上がる。



これらの考察を受け、投稿者は「宇都見が一番ころしたかった相手は、ターボーのように思いました」と自身の見解を述べる。ターボーを殺害すれば警察に追われることを宇都見も分かっていたため、すべての復讐を終えた最後にターボーを殺したのではないかと分析した。一連の事件の背景には薬物が関わっており、そこにターボーが主体的に関与していたと投稿者は推測する。ターボーの一見何気ない発言が、物語の真相を解き明かす重要な鍵となるのかもしれない。