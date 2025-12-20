Ê¡Î±¸÷ÈÁ¤Îµ¿Ìä¡ÖÎø¥ê¥¢¤Ë°ì´î°ìÍ«¤·¤Æ¤ëÂç¿Í¤Ã¤Æ²¿¤¹¤«¡©¡×¡Ö¹â¹»À¸¤ÎÎø°¦¤Ç¡Ä¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊ¡Î±¸÷ÈÁ¡Ê22ºÐ¡Ë¤¬¡¢12·î18Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¸«¼è¤ê¿Þ¤¸¤ã¤ó¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡ÖÎø¥ê¥¢¤Ë°ì´î°ìÍ«¤·¤Æ¤ëÂç¿Í¤Ã¤Æ²¿¤¹¤«¡©¡×¤È¤Îµ¿Ìä¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ïº£²ó¡¢¿Íµ¤´ë²è¡ÖÂç¤¤¤À¼¤Ç¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¾®¤µ¤¤À¼¤Ê¤é¸À¤¨¤ë½÷»Ò²ñ¡×¤Î¿·ºî¤òÊüÁ÷¡£Ê¡Î±¸÷ÈÁ¡¢½ÅÀ¹¤µ¤ÈÈþ¡¢º£ÀôÍ¤Í£¡¢¾¾Â¼º»Í§Íý¡¢A¥Þ¥Ã¥½²ÃÇ¼¡¢µÈ½»¡¢¤ä¤¹»Ò¤Î7¿Í¤Î½÷»Ò¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ê¡Î±¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¢¤ó¤Þ¤êÂç¤¤¤À¼¤Ç¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡ÄÎø¥ê¥¢¤Ë°ì´î°ìÍ«¤·¤Æ¤ëÂç¿Í¤Ã¤Æ²¿¤¹¤«¡©¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¡Ö¤ï¤«¤ë¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¶õµ¤¤Ë¡£
Ê¡Î±¤Ï¡Ö½ã¿è¤Ë¤½¤ì¤À¤±Æþ¤ê¹þ¤á¤ë¤Î¤Ã¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤·¡¢Á¢¤Þ¤·¤¤¤Á¤ãÁ¢¤Þ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹â¹»À¸¤ÎÎø°¦¤Ç¡¢¤¢¤ó¤Ê¤ËX¡ÊTwitter¡Ë¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤Î¤Ã¤Æ¡¢¤É¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤Í¤ó¡Ä¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤»¤ó¡©¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¸«¼è¤ê¿Þ¡¦¥ê¥ê¡¼¤â¡Ö¾¡¼ê¤Ë³Ú¤·¤à¤Î¤Ï¤¤¤¤¤±¤É¤µ¡¢¤½¤ì¤òÃ¡¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤¿¤·¤«¤Ë°ÕÌ£¤ï¤«¤é¤ó¤ï¡×¤Èð÷¤¯¡£
¤µ¤é¤ËÊ¡Î±¤Ï¡Ö¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤³¤³¤Ç¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥ÈÍ¶¤¦¤Í¤ó¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤â¤¦½ª¤ï¤Ã¤¿ÏÃ¤ä¤ó¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤³¤ì¤ËA¥Þ¥Ã¥½²ÃÇ¼¤Ï¡Ö¤ï¤«¤ë¡£·Ý¿Í¤â¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¤Ê¿ÍÂ¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£³Ú²°¤È¤«¤Ç¡Ø¤¢¤ÎÆó¿Í¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡©¡Ù¡Ø¤Þ¤À¸À¤ï¤ó¤È¤¤¤Æ¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤É¤Ã¤Á¤Ç¤â¤¨¤¨¤ï¡ÄÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¤«ÊÌ¤ì¤¿¤«¤Î2Âò¤ä¤í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
