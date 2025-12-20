¡Ö¤É¤¦¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö´«¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×FP¤¬¹óÉ¾¡ª¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¹âÆ¤Ç¤â¡ÈÀäÂÐ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡É½»Âð¥í¡¼¥ó¤È¤Ï¡©
ÅÔ¿´¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¤¬Ç¯¡¹¡¢¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½»Âð¹ØÆþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤¤¤¤¤ÄÇã¤¨¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤«¡×¤ÈÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¹ñ¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¤Ï¡¢²Á³Ê¹âÆ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÎÉáµÚ¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆÍøÍÑ²ÁÃÍ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£30Ç¯¶á¤¯½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÎÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿FP¤Î»ëÅÀ¤«¤é²òÀâ¤·¤è¤¦¡£¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡ÒCFP¡Ó¡¢À¸³èÀß·×½Î¥¯¥ë¡¼¼èÄùÌò¡¡¿¼ÅÄ¾½·Ã¡Ë
23¶è¤Î¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï1.3²¯±ßÄ¶¤¨¡ª
º£¡¢Çã¤¦¤Ù¤¤«¡©ÂÔ¤Ä¤Ù¤¤«¡©
¡¡¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¤Î¹âÆ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡ÉÔÆ°»º·ÐºÑ¸¦µæ½ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Åìµþ23¶è¤Î¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï¡¢2025Ç¯¾åÈ¾´ü¤ÎÄ´ºº¤Ç1²¯3000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¡£¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î²Á³Ê¹âÆ¤Ë°ú¤¤º¤é¤ì¤Æ¡¢Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¤â¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½»Âð¹ØÆþ¤ÎÁêÃÌ¤Ë¤¯¤ë30Âå¤Ï¡¢¡ÖÁá¤¯Çã¤ï¤Ê¤¤¤È¡¢¤â¤Ã¤È¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¾Ç¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢Èà¤é¤Î¿Æ¤Ï50¡Á60Âå¤Ç30Ç¯°Ê¾åÁ°¤Î¥Ð¥Ö¥ë»þÂå¤ò·Ð¸³ºÑ¤ß¡£»Ò¤É¤â¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Öº£¤Ï¥Ð¥Ö¥ë¤À¤«¤é¡¢²¼¤¬¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤ÆÇã¤¨¡×¤ÈÎÏÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¾å¤¬¤ëÁ°¤Ëº£Çã¤¦¤Ù¤¤«¡¢¿Æ¤Î¸À¤¦ÄÌ¤ê¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤òÂÔ¤Ä¤Ù¤¤«¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¡¢»ä¤Î¤â¤È¤ØÁêÃÌ¤Ë¶î¤±¹þ¤à30Âå¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡º£¸å¤Î²Á³ÊÆ°¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ì¤òÀìÌç¤È¤·¤ÆÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥³¥á¥ó¥È¤·¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¾å¤¬¤ë¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â²¼¤¬¤ë¤«¤Ï¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢½»Âð¹ØÆþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÁêÃÌ¼Ô¤Ë¤Ï¡¢ËèÇ¯¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¥°¥é¥Õ¤ò¸«¤»¤Æ²áµî¤Î²Á³Ê¿ä°Ü¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡£¤³¤Î¥°¥é¥Õ¡¢·ë¹½¡¢¾×·âÅª¤À¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë