¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¤ÏÂçÎÌÊÄÅ¹¡¢¥Ð¡¼¥¥ó¤ÏÂçÁý¿£¡×12·î¤Ëµ¯¤¤¿¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¶È³¦¡Ô¿¿Åß¤ÎÍð¡Õ¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬
12·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¶È³¦¤¬Âç¤¤¯ÍÉ¤ìÆ°¤¤¤Æ¤ë¡£Ã¼½ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¡×¤Î½ÐÅ¹¥é¥Ã¥·¥å¤À¡£¤ï¤º¤«1¥õ·î¤Î´Ö¤Ë¡¢Åìµþ¡¦Âçºå¡¦°¦ÃÎ¤Ê¤ÉÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ë·×25Å¹ÊÞ¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÁíÅ¹ÊÞ¿ô¤ÏÁ´¹ñ337Å¹ÊÞ¤ò¿ô¤¨¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÅ¹ÊÞ¿ô¤Ç¶È³¦3°Ì¤À¤Ã¤¿¡Ö¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¡×¤òÈ´¤¯·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢¶È³¦¤Î²¦¼Ô¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡×¤Ë¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ëÆ°¤¤¬¡£±¿±Ä¸µ¤ÎÆüËÜ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¼Ò¤«¤éÌÀ³Î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢È½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â10°Ê¾å¤âÅ¹ÊÞ¤¬12·î¤ò¤â¤Ã¤Æ°ìÀÆ¤ËÊÄÅ¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¶È³¦¤Ë²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¶á¤¤Ì¤Íè¡¢¶È³¦¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤ËÊÑÆ°¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£
¡ÚÁ°ÊÔµ»ö¡Û¡Ø¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¤Ä¤¤¤Ë¡Ö¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢ÄÙ¤·¡×¤ËÂçÀ®¸ù¡ÄÊÄÅ¹¥é¥Ã¥·¥å¤«¤é°ìÅ¾¡Ô²¼Ñî¾å¡Õ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¥ï¥±¡Ù¤è¤ê¤Ä¤Å¤¯¡£
»ö¶È¤Î·ÑÂ³À¤¬²ø¤·¤¤Å¹¤ÏÍÆ¼Ï¤Ê¤¯ÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤ë
¡Ö¶á½ê¤Î¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤¬ÊÄÅ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡ª¡×¡£¤³¤³ºÇ¶á¡¢¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÊÔ½¸Éô¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢º£Ç¯12·î¡¢Á´¹ñ¤Ë¤¢¤ë¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÇÊÄÅ¹¤ÎÈ¯É½¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¼ç¤ÊÊÄÅ¹¡ÊÍ½Äê¡ËÅ¹ÊÞÌ¾¡§¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÆÑ¾®ËÒ¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë¡¢»ÔÌ¾ºä¥è¡¼¥¯¥¿¥¦¥ó¡ÊµÜ¾ë¡Ë¡¢¶äºÂÆóÃúÌÜ¥Ó¥ë¡ÊÅìµþ¡Ë¡¢¥¢¥¨¥¿Ä®ÅÄ¡ÊÆ±¡Ë¡¢¹ÁËÌ¤ß¤Ê¤â¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¡¢ÃáÉã¸ø±à¶¶¥Ù¥ë¥¯¡Êºë¶Ì¡Ë¡¢Åì¹âºê¡Ê·²ÇÏ¡Ë¡¢³ÝÀî¥Ð¥í¡¼¡ÊÀÅ²¬¡Ë¡¢¥ë¥Ã¥ÄÆîÀÝÄÅ¡ÊÂçºå¡Ë¡¢´ä²¬¥Ò¥é¥¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¡¢°ðÈþ¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë¥×¥é¥¶¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¡¢¥Õ¥¸¥°¥é¥óÀÐ°æ¡ÊÆÁÅç¡Ë¡¢¥ä¥Þ¥À¥Ç¥ó¥²¬»³²¼ÃæÌî¡Ê²¬»³¡Ë¡¢¿·ÁÒÉß¥Þ¥ë¥Ê¥«¡ÊÆ±¡Ë¡¢ÁÒÉß¤æ¤á¥¿¥¦¥ó¡ÊÆ±¡Ë¡¢²£Âå¡ÊÊ¡²¬¡Ë
Æ±·î¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡ÚÁ°ÊÔµ»ö¡Û¤Ç¤â²òÀâ¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¡×¤¬Âç¤¤¯Å¹ÊÞ¿ô¤òÁý¤ä¤·¤¿¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤½¤Î±Æ¶Á¤Ê¤Î¤«¤È´ª·«¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ëµ¤¤â¤¹¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢¤³¤Î¡ÖÂçÎÌÊÄÅ¹¡×¤Ï¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î·×²èÄÌ¤ê¡¢¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬Àµ¤·¤¤¡£
¤½¤³¤Ç¡¢Ä¾¶á¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¶È³¦¤Î¾õ¶·¤Èº£¸å¤Î¹ÔÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°û¿©¶È³¦¤Ë¾Ü¤·¤¤ÃæÂ¼¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È»öÌ³½êÂåÉ½¡¦ÃæÂ¼À¶»Ö¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡ö
¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎÅ¹ÊÞ¿ô¡Ê2025Ç¯11·î»þÅÀ¡Ë¤Ï¡¢1°Ì¤Î¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡×¤¬3003Å¹ÊÞ¤ÈÆÈÁö¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¡£2°Ì¤Î¡Ö¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤¬1308Å¹ÊÞ¤Ç¡¢¤½¤Îº¹¤Ï2ÇÜ°Ê¾å¤À¡£¤½¤ì¤é¤ËÎ¥¤µ¤ì¤Æ¡Ö¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¡×¤¬¸å¤òÄÉ¤¦¾õ¶·¤À¡£
¾å°Ì2¼Ò¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤òÅ¹ÊÞ¿ô¤Ç¤ß¤ë¤ÈÈùÁý¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢³Î¼Â¤ËÅ¹ÊÞ¿ô¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¤âÁ°½Ò¤ÎÄÌ¤ê½ÐÅ¹¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢¤ä¤äÎôÀª¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¤À¤í¤¦¡£Æ±¥Á¥§¡¼¥ó¤Ï¥¼¥ó¥·¥ç¡¼¤Ë¤è¤ëÇã¼ý¸å¡¢¿·¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡Ö¥¼¥Ã¥Æ¥ê¥¢¡×¤Ë¶ÈÂÖÅ¾´¹¤¹¤ë¤Ê¤É¼ÒÆâÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤µ¤Ê¤«¤Ç¡¢Å¹ÊÞ¿ô¤Ï¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£
¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼»Ô¾ì¤Ï¤¤¤Þ¡¢¾åµ¤ÎÂç¼ê¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤ÈÂ¸ºß´¶¤òÁý¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¥°¥ë¥á¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ç·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2000Ç¯Âå½é´üº¢¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤¬°µÅÝÅª¤ÊÄã²Á³ÊÀïÎ¬¤Ç¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢È×ÀÐ¤ÎÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£
¤·¤«¤·°ìÅ¾¡¢¤³¤ÎÊª²Á¹â¤Îº£¡¢¤½¤ÎÍ¥°ÌÀ¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢¥×¥ÁìÔÂô¼ûÍ×¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¥Ð¡¼¥¬¡¼¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÆ³Æþ¤·¤¿·ë²Ì¡¢µÒÃ±²Á¾å¾º¤Ë¤è¤ë¼ý±×¤Î³ÈÂç¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÅ¹¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¤À¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢º£²ó¤Î¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¡ÈÂçÎÌÊÄÅ¹¡É¤Ï¤É¤¦±Ç¤ë¤«¡½¡½¤³¤ì¤ÏÁÇÄ¾¤Ë¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ÎÍ¥°ÌÀ¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤Ã¤¿º£¤³¤½¡¢¡Ö»ö¶È¤Î·ÑÂ³À¤¬µ¿Ìä»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅ¹¤ÏÌµ¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÀïÎ¬¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
Å¹ÊÞ¤Î¡È¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¥¢¥ó¥É¥Ó¥ë¥É¡É¤Ç¶ÈÀÓ¥¡¼¥×
Ä¾¶á¤Î¶ÈÀÓ¤âÀä¹¥Ä´¤Ç¡¢Á´Å¹Çä¾å¹â¡ÊFCÇä¾å¹â´Þ¤à¡¢24Ç¯12·î´ü¡Ë8291²¯±ß¤È°µÅÝÅª¤ÊÇä¾åµ¬ÌÏ¤ò¸Ø¤ê¡¢±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤â11.8%¤È¹â¼ý±×ÂÎ¼Á¤Çº£´ü¡Ê2025Ç¯¡¢Âè3»ÍÈ¾´üÎß·×¡¢1·î¡Á9·î¡Ë¤â¸½ÃÊ³¬¤Ç13.7%¤È¤µ¤é¤Ë¼ý±×ÎÏ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
±Ä¶ÈÀïÎ¬¤Ë¤âÈ´¤«¤ê¤Ê¤¤¡£Ã±²Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤ÆµÒ¿ô¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¡´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¼çÎÏ¾¦ÉÊ¤òÃÍ°ú¤¡¢¢¤ªÆÀ¤Ê¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ò¤È¤á¤É¤Ê¤¯ÇÛ¿®¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀÑ¶Ëºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
²¿¤è¤ê¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¶¯¤ß¤Ï¡¢ÃÍ¾å¤²¤Ë¤è¤êµÒ¿ô¤Î¸º¾¯¤¬»ß¤Þ¤é¤º¡¢»ö¶È¤Î±ÊÂ³À¤¬µ¿Ìä»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅ¹¤òÈ¿ÌÌ¶µ»Õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢º£²ó¤Î12·î¤ÎÊÄÅ¹¥é¥Ã¥·¥å¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÀïÎ¬Åª¤Ê¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤ÆÌäÂê¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¼ÂºÝ¡¢12·î16Æü¤ËÊÄÅ¹¤È¤Ê¤Ã¤¿Åìµþ¤Î¥¢¥¨¥¿Ä®ÅÄÅ¹¤òÎã¤Ë¼è¤ë¤È¡¢¤½¤Î2Æü¸å¤È¤Ê¤ë12·î18Æü¤ËÆ±¥¨¥ê¥¢¤ÇÄ®ÅÄ±ØËÌÅ¹¤ò¿·µ¬¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ÏÊÄÅ¹¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢½ÐÅ¹¤â¤·¤¯¤Ï²þ½¤¤ò²ÃÂ®¤·¡¢Æü¡¹Å¹ÊÞÌÖ¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬¶ÈÀÓ¤Î¹¥Ä´¤Ö¤ê¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¶È³¦¥È¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Î°ÕÍßÅª¤ÊÀïÎ¬¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯Æ±¤¸¤¯¹¥Ä´¤¬Â³¤¯¶È³¦2°Ì¡¦¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤â¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¤â¤¦¤«¤¦¤«¤·¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤
¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¤âÇä¾å¹â¡¦±Ä¶ÈÍø±×¤È¤âÁ°Ç¯¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ÈÀÓ¤Ï¹¥Ä´¤À¡£ÌµÏÀ¡¢Çä¾å¹â¤Ï962²¯±ß¤È¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ËÅ¹ÊÞ¿ô¤Ï2.2ÇÜ¡¢Çä¾å¹â¤Ï8.6ÇÜ¤ÈÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤½¤Îº¹¤ò¾¯¤·¤Ç¤âËä¤á¤è¤¦¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ê»Üºö¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¾ÃÈñ¤ÎÆó¶Ë²½¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°ú¤Â³¤²Á³Ê¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó²½ÀïÎ¬¡Ê¥ì¥®¥å¥é¡¼¾¦ÉÊ¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¾¦ÉÊ¡¢Ä¶¥×¥ì¥ß¥¢¥à¾¦ÉÊ¤È²Á³Ê¤òÃÊ³¬Åª¤ËÊÑ²½¤·¹ØÆþ°ÕÍß¤ò´µ¯¡Ë¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤è¤¦¤À¡£
¶¥ÁèÃÏ°ÌÊÌÀïÎ¬¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢¶È³¦2°Ì¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼´ë¶È¤È¤·¤Æ¥ê¡¼¥À¡¼¡Ê¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡Ë¤ÈÆ±¤¸¤¯Á´Êý°Ì¤Ë¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ò³È»¶¡£º¹ÊÌ²½¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊÎÏ¤òÉð´ï¤ËÇä¾å´ðÈ×¤ò¶¯²½¡£¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌÔÄÉ¤·¤Ê¤¬¤éº¹ÊÌÅªÍ¥°ÌÀ¤Î¤¢¤ë¾¦ÉÊÎÏ¤Ç¡¢¼«¼Ò¤è¤ê¾®µ¬ÌÏ¤Î´ë¶È¤«¤é¤â¥·¥§¥¢¤òÃ¥¤¤¤Ê¤¬¤é¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¥·¥§¥¢¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤òÁÀ¤¦ÀïÎ¬¤À¡£
¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢À²¤ì¤Æ¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¤òÅ¹ÊÞ¿ô¤ÇÈ´¤¤¤¿¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¤â¡¢Éâ¤«¤ì¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÈó²Á³Ê¶¥Áè¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¿Æ±¥Á¥§¡¼¥ó¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç½Ò¤Ù¤Æ¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤â¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¤âÆ±ÍÍ¤ËÄã²Á³Ê¶¥Áè¤«¤é°ìÅ¾¡¢¤½¤Á¤é¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¤³¤È·Ð±Ä»ñ¸»¤¬ËÉÙ¤Ê¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ê¤é¡¢¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¤Î¿·¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÌÏÊï¤·¡¢º¹ÊÌ²½¤òÌµ¸ú¤È¤·¡¢¶¥Áè°ÕÍß¤òÄã²¼¤µ¤»¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¤í¤¦¡£¤À¤«¤é¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¤¬¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¤Ë¤ÏIP¡ÊÃÎºâ¡ËÀïÎ¬¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¶¯²½¤¬ÉÔ²Ä·ç¤È¤Ê¤ë¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¶È³¦¤Ï¤³¤ÎÀè¡¢¤µ¤é¤ËßõÎõ¤Ê¶¥Áè¤¬µ¯¤³¤ë¥Õ¥§¡¼¥º¤Ø¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£²Á³Ê¡¢ÉÊ¼Á¡¢¤½¤·¤Æ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ä¡ÄÀÚâøÂöËá¤¹¤ëÃæ¤Ç¤³¤ì¤é¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â´î¤Ð¤·¤¤¸Â¤ê¤À¡£
【こちらも読む】「アメリカ」スターバックスの客離れが止まらない…いま絶好調な「日本」でも、起こりうるかもしれない事態
