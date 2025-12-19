じゃがいも消費にも◎カリカリ絶品「ハッシュドポテト」

意外と簡単⁉︎ハッシュドポテト作りに挑戦

ファストフード店で人気の朝メニュー「ハッシュドポテト」。市販品を買うばかりで自分で作っている人は少ないのでは？実はそんなに難しくはないんです。今回は、実際に作った人から「簡単」「おいしい」と評判の簡単ハッシュドポテトレシピを紹介します。


家で作ればいろいろな味が楽しめる

難しい工程はなく、じゃがいもをカットして成形し、揚げ焼きにするだけ。しかも、大量の油を使うのではなく、少量の油で揚げ焼きにすることで、後片づけもラクにできちゃいます。


さらに、家で作るといろいろな味を楽しめるというメリットも。シンプルにじゃがいもだけもおいしいですし、コンソメやチーズを加えても旨みやコクが加わって、じゃがいもだけとはまた違ったおいしさを味わえます。また、じゃがいもの切り方を変えることで食感に違いが出るのもおもしろいポイント。家にあるじゃがいもの消費にもなるので、ぜひ試してみてください。


