『餃子の王将ランチ』全国販売開始 高コスパ＆シンプル、A・B・Cの3セットで税込790円【内容紹介】
餃子の王将（王将フードサービス）は、18日より『餃子の王将ランチ』を全国の店舗で販売開始した。
「一部店舗にて先行販売を行い、ご好評をいただいたランチメニューで、限られたお昼の時間でもサッとお得に、ご満足いただけます。シンプルな『かけ醤油ラーメン』に、餃子の王将の人気メニューを組み合わせています」とアピールする。
【概要】
『餃子の王将ランチ』各種：719円 (税込790円)
・Aセット：かけ醤油ラーメン、ランチ炒飯、鶏の唐揚2個
・Bセット：かけ醤油ラーメン、ランチ天津飯、鶏の唐揚2個
・Cセット：かけ醤油ラーメン、ホルモンの味噌炒め（ジャストサイズ）、ライス(中)
全国販売開始日
2025年12月18日(木)〜
販売店舗
全国の「餃子の王将」「GYOZA OHSHO」 ※一部店舗除く
