1996年1月8日から放送が始まった「名探偵コナン」は、2026年でテレビ放送30周年を迎える。それを記念して日本テレビ系「金曜ロードショー」では、新年1月16日、23日の2週連続で、過去に「金曜ロードショー」のために作られた「名探偵コナン」のオリジナル作品を放送！

第1週の1月16日（金）よる9時〜10時54分は、2016年に放送開始20周年を記念して放送した『エピソード“ONE”小さくなった名探偵』。TVシリーズ「名探偵コナン」第1話、工藤新一がなぜ江戸川コナンになったのかが新たに描かれる。2週目の1月23日（金）よる9時〜10時54分は、2014年に原作連載開始20周年を記念して放送した『江戸川コナン失踪事件 史上最悪の二日間』。記憶喪失になったコナンが誘拐されるという前代未聞の展開が繰り広げられる。

また、その放送に先駆け、1月3日（土）午後4時半からは1時間スペシャルとして、工藤新一が江戸川コナンになる少し前の物語『エピソード“ZERO”工藤新一水族館事件』も放送する（※一部地域を除く）。

【『エピソード“ONE”小さくなった名探偵』】

高校生探偵の工藤新一は、なぜ江戸川コナンになってしまったのか…。原作者・青山剛昌先生の全面監修の元、第1話「ジェットコースター殺人事件」を完全新作として新たに作り上げ、放送当時ファンの間で大きな話題となった作品。

原作をより忠実に再現しながらも、第1話で描き切れなかったそれぞれのキャラクターたちの行動や気持ちなどのディテールを肉付けし、全く新しい物語へと生まれ変わった。黒ずくめの組織に従いアポトキシン4869を開発するシェリー（灰原哀）など、第1話の段階では登場していなかったキャラクターも新たに登場する他、コナンと出会う前の少年探偵団や阿笠博士、コナンが家に転がり込む前の毛利小五郎らもしっかりと描かれている。

また、新一と蘭が運命のトロピカルランドでデートする事になった理由など謎に包まれていた部分も描き、その後の物語に繋がる伏線も随所に張り巡らされており、ファンが楽しめる要素が詰まった作品。一方、今までコナンを見ていない人たちにとっても、主要キャラクターの魅力、黒ずくめの組織との関係など、「名探偵コナン」の世界観をしっかりと把握できる内容になっている。

【『江戸川コナン失踪事件 史上最悪の二日間』】

銭湯にやってきて転倒し気を失ってしまったコナン。怪しい男2人が、病院へ運ぶと言って車で連れ去ってしまう。2人は裏の世界で有名なアドリブのタツと伝説の殺し屋・コンドウ――。やがて目を覚ましたコナンは、頭を打ったショックで記憶喪失に!? ある企みがコナンたちを巻き込んで、複雑に絡み合うハラハラドキドキの本格ミステリー。仕掛けられたトリックをあなたは見破れる？

脚本を手掛けたのは『鍵泥棒のメソッド』で監督、脚本を務め、第36回日本アカデミー賞・最優秀脚本賞を受賞した内田けんじ。『鍵泥棒のメソッド』の後日譚にもなっている。

【作品情報】

▼『名探偵コナン エピソード“ONE”小さくなった名探偵』

◆原作：青山剛昌「名探偵コナン」（小学館「週刊少年サンデー」連載中）

◆監督：山本泰一郎 ◆音楽：大野克夫

◆声の出演：高山みなみ、山口勝平、山崎和佳奈、小山力也、緒方賢一、堀之紀、立木文彦、林原めぐみ

◆ストーリー

工藤新一と毛利蘭は遊園地トロピカルランドでデート中に事件に巻き込まれる。2人がジェットコースターに乗っている最中に殺人事件が発生。容疑者の乗客7人の中には黒ずくめの組織のジン、ウォッカの姿も。新一は犯人と殺害トリックを見破って事件を解決するが…。その後、新一は怪しい雰囲気漂うジン、ウォッカの跡をつけ、闇の取引現場を目撃する。だが、ジンたちに気付かれた新一は組織が新開発した毒薬を飲まされ、子供の姿になってしまう…。今回の完全新作では、新一と最後に別れた時の蘭の届かぬ想い…、新一が子供の姿になった時の衝撃の事実…、黒ずくめの組織ジンとウォッカの真の企み…など、最新話へと繋がる知られざる真実が次々と明らかになる!!

▼『江戸川コナン失踪事件 史上最悪の二日間』

◆原作：青山剛昌 小学館「週刊少年サンデー」連載中

◆監督：山本泰一郎 ◆脚本：内田けんじ ◆音楽：大野克夫

◆声の出演：高山みなみ、山崎和佳奈、小山力也、山口勝平、緒方賢一、林原めぐみ、香川照之、広末涼子

◆ストーリー

阿笠博士の家のお風呂が壊れてしまったので、毛利蘭と灰原哀と一緒に銭湯へやって来た江戸川コナン。ところが、足を滑らし派手に転倒。そのまま気絶してしまう。そんなコナンを病院に連れて行くと言って車に乗せる怪しい2人の男がいた。ひとりは、人相の悪い入れ墨の男・タツ。裏の世界では『アドリブのタツ』として有名だ。もうひとりは名乗りこそしなかったものの、伝説の殺し屋・コンドウだった！実は、2人は極秘裏に銭湯で任務を遂行していたが、怪しむコナンに感付かれたと思って連れ去ったのだ。と、コナンが目を覚ますも、なんと頭を打ったショックで記憶喪失になっているようだ。一方、毛利探偵事務所には浮気調査の依頼人が来ていた。名前は香苗。美人に弱い毛利小五郎は香苗と共に元便利屋だったという夫の仕事場へと向かった。そこで夫の写真を見せてもらうが、その写真に写っているのはコンドウの姿だった……。

記憶を無くしたコナン、世間を騒がす爆弾テロ騒ぎ、そして売れない貧乏役者桜井が再び巻き込まれる！最後まで油断できない事件の結末は、一体どこへ着地するのか!?

「金曜ロードシネマクラブ」ホームページ：https://kinro.ntv.co.jp