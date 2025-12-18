【速報】山上徹也被告に無期懲役を求刑　安倍元首相銃撃事件で殺人などの罪

2022年に安倍元首相を手製の銃で撃ち、殺害した罪などに問われている山上徹也被告の裁判員裁判が18日開かれ、検察側は無期懲役を求刑した。

山上被告はこれまでの裁判で起訴内容について「全て事実です。間違いありません」と認め、弁護側が一部の罪の成立について争っている。

山上被告に「どのような重さの刑を科すべきか」も争点で、弁護側は、旧統一教会による「宗教被害」が事件につながったと主張し、山上被告の母親や妹が証人として法廷に立ち、その不遇な生い立ちを語っていた。

母親は長男（＝山上被告の兄）が病気に苦しんでいた1991年7月、自宅に旧統一教会の女性信者が訪ねてきたことがきっかけで入信し、1年足らずの間に自殺した夫（山上被告の父）の保険金を元手に5000万円を献金したそうだ。

そして「献金することで教団側にちやほやされ、有頂天になった」（証人尋問の内容より）母親は、信仰にのめりこんでいき、当時14歳の山上被告、1歳上の兄、まだ10歳だった妹を置いて、1人で教団行事に参加するため、韓国に渡ったこともあると話した。

一方で検察側は、「生い立ちに被害者は関係ない」と指摘し、刑事責任は重いという考えを示している。

山上被告は安倍元総理の妻・昭恵さんや遺族に向けては「安倍昭恵さんをはじめ、首相のご家族には何の恨みもありませんので、殺害したことで3年半つらい思いをされてきたことは間違いない。わたしも突然、肉親が亡くなるのは経験したことなので、弁解の余地はありません。非常に申し訳ないことをしたと思っています」と法廷で謝罪していた。

きょうの法廷の最終意見陳述で何を語るのかも注目される。