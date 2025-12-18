テレビプロデューサーの佐久間宣行氏（50）が18日深夜に放送された中京テレビ「ホラン×サッシーのカイギカイギカイギ」（深夜0・29）に出演。パワハラについて語った。

同番組はタレントのホラン千秋と指原莉乃が「世の中のキレイごと」をあえて疑い、改め、話し合うトーク番組。今回は「話せばわかる」をテーマにトーク展開された。

「今思うのは、“話せばわかる”と思ってた人たちがパワハラしている」と切り出して「話し合えば絶対に理解できると思ってる人たちが、そうじゃない人を壊してきたのをたくさん見てきた」と昨今のパワハラ問題について意見を述べた佐久間氏。ホランも「情熱と信念があれば何を言っても良いじゃないですけど、よかれと思ってお前のためを思って、っていう一文が自分の中にあると思い込んじゃってパワハラに繋がる」と警鐘を鳴らした。

「僕らの時代くらいまでは、たくさん（パワハラ）食らってた。それをやらないでおこうと思った世代が僕たち」と振り返りつつ「それをやっちゃってる人もいる。自分を気さくだと思ってる人がやってる…お兄ちゃんだと思ってる人がやってる」と現状を説明。指原は「自認お兄ちゃん怖すぎません…？」と震えていた。