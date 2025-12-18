普通ボブ → こなれボブへ！【40・50代】が試したい♡「レイヤーカット」

レイヤーカットは長さを大きく変えなくても立体感や軽さを出せて、40・50代にも人気のデザインです。毛束の重なりで自然な動きが出て、シンプルなボブでもぐっとこなれた印象に。そこで今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、レイヤーカットを活用したボブスタイルをご紹介します。

オリーブブラウンのひし形レイヤーボブ

暗めのオリーブブラウンに、たっぷりとレイヤーを入れて毛束を重ねたボブスタイル。ひし形シルエットが自然に生まれ、動きが出るのにまとまりも感じられる、上品な仕上がりです。ふんわりとしたボリューム感が加わることで、重さを残したボブとは違う軽さが楽しめます。落ち着いたトーンでも柔らかく見える、大人に似合うレイヤーボブです。

ベージュカラーが引き立つレイヤーボブ

前上がりにレイヤーを入れたトップと、ぷつっとしたラインを残したベースが特徴のレイヤーボブ。首元でほんのり外にはねる毛先が軽やかで、ベージュの色味と相まって明るい印象を添えています。レイヤーによってほどよい動きが加わり、シンプルなボブよりこなれた雰囲気に。

スカイグレージュの前下がりボブレイヤー

前下がりのラインをいかしたレイヤーボブに、スカイグレージュの透明感カラーをプラスしたスタイル。トップは軽くして毛束がゆれるようなニュアンスに。ベースはさらっと外へ流れる仕上がりです。シャープになりすぎず柔らかさが残せる、大人に嬉しいスタイルです。

黒髪のメリハリをいかしたレイヤーボブ

肩につくかつかないかの長さにカットし、全体にレイヤーを入れて軽さを出した黒髪ボブ。トップはグッと内に入れて丸みを作り、くびれを通ってからベースを外ハネにすることで、立体的なシルエットに整えています。黒髪でも重たく見えず、動きが加わることで大人可愛い雰囲気に。冬のこっくりカラーとも相性がよく、季節感を楽しめます。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kaihatsu_tomoya様、@nodiss_miuk様、@yussy3様、@end.kazuma様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里