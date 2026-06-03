製造や美容などの技術を競う「技能五輪国際大会」が2028年に愛知県で開催されるのを前に、議員連盟が発足し、人材育成などに向けた取り組みを推進していくことを確認しました。「技能五輪国際大会」は、原則22歳以下の人たちが製造や建築、美容など、それぞれの分野の技術を競い合う世界大会で、2年に一度開催されます。2026年は中国・上海で開かれるほか、2028年には愛知県での開催が決定しています。国内での開催を前に、人材の