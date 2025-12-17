Image:Amazon.co.jp

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2025年12月16日(火)9時から12月25日(木)23時59分まで｢クリスマスタイムセール祭り｣を開催中。

現在、高さわずか約5cmの薄型設計ながら迫力サウンドが聴ける、JBL（ジェイビーエル）のサウンドバー「JBL Bar 300MK2」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

JBL BAR 300 MK2 サウンドバー/5ch/マルチビームver.3.0/Dolby Atmos対応/ホームシアター/9基のスピーカー/eARC対応/拡張可能/ブラック JBLBAR300M2BLKJN 37,164円 （25％オフ） Amazonで見る PR PR

高さわずか約5cmの超薄型設計。音は映画館クラスのサウンドバー「JBL Bar 300MK2」が25％オフで過去最安値に！

高さ約5cmの超薄型ボディに、進化したMultiBeam™ 3.0を搭載したJBLのサウンドバー「JBL Bar 300MK2」が25％オフ。過去最安値で登場しています。

本製品の最大の特長は、高さわずか約5cmという超薄型設計。大画面テレビの脚の間にもすっぽり収まり、画面を遮らずスマートに設置できます。

また、進化したMultiBeam™ 3.0により、音のビームの精度が向上し、サラウンドチャンネルの表現力が飛躍的にアップ。リビングルームのどこにいても映画館のような立体シネマサウンドを体験できます。

単体でも響く低音。デュアルバスレフで迫力アップ

背面には低音用ポートを2基備えたデュアル・バスレフ構造を採用。サブウーファーを追加しなくても、量感のある低音をしっかり再生します。

アクション映画の爆発音やライブ映像のキック音も迫力十分。それでいて本体はスリムなので、リビングの景観を崩しません。接続はHDMI eARCやBluetoothに対応し、テレビもスマホも手軽に高音質化できるのも嬉しいポイントです。

「JBL Bar 300MK2」は、高さ約5cmの薄型設計とMultiBeam™ 3.0による立体音響、デュアルバスレフの力強い低音が魅力。置き場所に悩まず本格サウンドを求める人に、過去最安クラスの今は絶好の狙い目です。

JBL BAR 300 MK2 サウンドバー/5ch/マルチビームver.3.0/Dolby Atmos対応/ホームシアター/9基のスピーカー/eARC対応/拡張可能/ブラック JBLBAR300M2BLKJN 37,164円 （25％オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞JBLのセール対象商品一覧はこちら

なお、上記の表示価格は2025年12月17日13時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

＞＞商品の値段が下がったら自動で教えてくれる！節約便利機能｢PLUG Wishlist｣無料です

＞＞12万以上の対象作品が聴き放題。Amazonのオーディオブック、Audibleの30日間の無料体験はこちら。

＞＞Kindle Unlimitedなら200万冊が読み放題。30日間の無料体験はこちら。

気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

＞＞ウォッチリストの使い方について

Source:｢Amazon クリスマスタイムセール祭り｣