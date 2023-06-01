【MFゴースト 3rd Season】 放送開始日：2026年1月4日より毎週日曜23時30分～ 放送局：TOKYO MXほか 最速配信：未定

アニメ「MFゴースト 3rd Season」が、TOKYO MXほかにて2026年1月4日23時30分より放送開始となる。

本作は「頭文字D」の作者・しげの秀一氏による近未来公道カーレースバトルマンガ。TVアニメの1st Seasonは2023年10月～12月まで、2nd Seasonは2024年10月から12月23日まで放送された。

3rd Seasonでは「MFG」の第3戦、ザ・ペニンシュラ真鶴がレースの舞台に。主人公のカナタは直前に負ったヒジの怪我で2速が使えず、ライバルたちに続々と抜かれていくが、その窮地で剥き出しの闘争心が目を覚ます。

またOPテーマは芹澤優「TIMELESS POWER feat. MOTSU」、EDテーマはHimika Akaneya「予感の途中 Prod.☆Taku Takahashi(m-flo)」に決定している。

「MFゴースト 3rd Season」詳細

・放送開始日：2026年1月4日より毎週日曜23時30分～

・放送局：TOKYO MXほか

・最速配信：未定

□「MFゴースト 3rd Season」の放送・配信情報ページ

【TVアニメ『MFゴースト 3rd Season』 第1弾PV】【「MFゴースト 3rd Season」あらすじ】

『頭文字D』より未来、西暦202X年。

車の自動運転が普及した日本。

そんな時代に、公道の自動車レースが開催されていた。

世界中で爆発的人気を集めるレースの名は「MFG」。

「MFG」に挑戦するため、イギリスから来日した主人公

片桐夏向（カナタ・リヴィントン）は、

第１戦・小田原パイクスピークでは９位、

続く第２戦・芦ノ湖GTでは4位と着実に順位を上げる中、

レースの舞台は第3戦・ザ・ペニンシュラ真鶴へ。

群馬プライドの継承者、新星・諸星瀬名の参戦で激しさを増す上位争いに、

ターボ搭載の戦闘力を増した86で挑むカナタだが……。

直前に負ったヒジの怪我で2速が使えないまま決勝レースがスタートし、

ライバルたちに続々と抜かれていく窮地に、

彼の中で眠っていた剥き出しの闘争心が目を覚ます！─

(C)しげの秀一・講談社／MFゴースト製作委員会