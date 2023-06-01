「MFゴースト 3rd Season」2026年1月4日より放送開始！ 窮地で目覚めるカナタの闘争心【#冬アニメ2026】「頭文字D」の近未来を舞台にした公道カーレース第3期
アニメ「MFゴースト 3rd Season」が、TOKYO MXほかにて2026年1月4日23時30分より放送開始となる。
本作は「頭文字D」の作者・しげの秀一氏による近未来公道カーレースバトルマンガ。TVアニメの1st Seasonは2023年10月～12月まで、2nd Seasonは2024年10月から12月23日まで放送された。
3rd Seasonでは「MFG」の第3戦、ザ・ペニンシュラ真鶴がレースの舞台に。主人公のカナタは直前に負ったヒジの怪我で2速が使えず、ライバルたちに続々と抜かれていくが、その窮地で剥き出しの闘争心が目を覚ます。
またOPテーマは芹澤優「TIMELESS POWER feat. MOTSU」、EDテーマはHimika Akaneya「予感の途中 Prod.☆Taku Takahashi(m-flo)」に決定している。
「MFゴースト 3rd Season」詳細
・放送開始日：2026年1月4日より毎週日曜23時30分～
・放送局：TOKYO MXほか
・最速配信：未定
□「MFゴースト 3rd Season」の放送・配信情報ページ【TVアニメ『MFゴースト 3rd Season』 第1弾PV】 【「MFゴースト 3rd Season」あらすじ】
『頭文字D』より未来、西暦202X年。
車の自動運転が普及した日本。
そんな時代に、公道の自動車レースが開催されていた。
世界中で爆発的人気を集めるレースの名は「MFG」。
「MFG」に挑戦するため、イギリスから来日した主人公
片桐夏向（カナタ・リヴィントン）は、
第１戦・小田原パイクスピークでは９位、
続く第２戦・芦ノ湖GTでは4位と着実に順位を上げる中、
レースの舞台は第3戦・ザ・ペニンシュラ真鶴へ。
群馬プライドの継承者、新星・諸星瀬名の参戦で激しさを増す上位争いに、
ターボ搭載の戦闘力を増した86で挑むカナタだが……。
直前に負ったヒジの怪我で2速が使えないまま決勝レースがスタートし、
ライバルたちに続々と抜かれていく窮地に、
彼の中で眠っていた剥き出しの闘争心が目を覚ます！─
(C)しげの秀一・講談社／MFゴースト製作委員会