テレビ朝日系『相葉マナブ』公式Instagramで、相葉雅紀・末澤誠也（Aぇ! group）・DAIGO・宮崎あおい（「崎」はたつさきが正式表記）・小峠英二（バイきんぐ）・岡部大（ハナコ）・あばれる君、澤部佑（ハライチ）のオフショットが公開された。

【写真＆動画】相葉雅紀＆末澤誠也のシミラールック『相葉マナブ』共演ショット①②

■相葉と共演者で大きなスコップを手にした自然著堀りショットも

公開されたのは、12月14日に放送された2時間スペシャルのオフショット。

まずは今回で14回目となる番組恒例の自然薯掘りにチャレンジしたメンバーのオフショット。小峠・DAIGO・相葉・宮崎・澤部・あばれる君がズラリと並んでポーズ。宮崎はニット帽にチェックシャツのコーディネート、ほかのメンバーはデニムのツナギ姿でにっこり。

2枚目は相葉と末澤が収穫した新そばの実が入ったざるをふたりで持っているオフショット。広大なそば畑を背に、相葉はデニムのツナギ＆赤いパーカー、末澤はデニムジャケットにピンクのパーカーをあわせてほほ笑んでいる。

さらに相葉と宮崎が自然薯を掘る様子なども公開されている。

「相葉ちゃんと末澤くんの共演うれしい」「相葉ちゃんも末澤くんもパーカーコーデでかわいい」「相葉ちゃんキャップ姿が少年みたい」「相葉ちゃんツナギ姿スタイル抜群」「スコップ持ってるあおいちゃんがかわいい」などといったファンの声が続々と到着。

また番組公式Xでは、相葉・末澤・小峠・岡部が、そばの実を収穫中にハプニングに見舞われた際の動画も公開されている。

■末澤とのツーショットも！『相葉マナブ』オフショット

■こぼれそうな新そばの実に奮闘する末澤と相葉のやり取りも必見の動画