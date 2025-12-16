【figma プリバティ】 2026年10月 発売予定 価格：13,500円

マックスファクトリーは、アクションフィギュア「figma プリバティ」を2026年10月に発売する。価格は13,500円。

本商品はガンガールRPG「勝利の女神：NIKKE」より「プリバティ」をfigmaシリーズで立体化したもの。ゲーム内の軍服のようなスタイルが再現され、ロールしたツインテールやタクティカルベルトなども細かく造形されている。

武器の「アサルトライフル」、「ハンドガン」が付属し、表情パーツは「通常顔」、「目閉じ顔」、「睨み顔」、「叫び顔」の4種類が付属する。また、「しゃがみ脚」によってゲーム内の印象的な後ろ姿なども再現することができる。

また、グッドスマイルカンパニー公式ショップ特典では「エリシオンロゴ入りＬサイズfigma台座」が登場。

figma プリバティ

2026年10月 発売予定

価格：13,500円

サイズ：全高約150mm

グッドスマイルカンパニー公式ショップ特典「エリシオンロゴ入りＬサイズfigma台座」

(C)SHIFT UP CORP.

※画像はイメージです。