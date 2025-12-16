Ä¹Þ¼¹ä¤µ¤óÂ¦¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¼Ò¤ÎÇË»º¿½Î©¤ËÂ³¤ÂåÉ½¤ò·º»ö¹ðÁÊ¡¡¡ÁÄ¹Þ¼¤µ¤ó¡ÖÅ°ÄìÄÉµá¡×¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¼ÒÂåÉ½¡Ö²£ÎÎ¤Ç¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¡Á
¡¡²Î¼ê¤ÎÄ¹Þ¼¹ä¤µ¤ó¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤Î¡Ê³ô¡Ë¥ª¥Õ¥£¥¹¥ì¥ó¡ÊTSR¥³¡¼¥É:295731311¡¢½ÂÃ«¶è¡Ë¤¬¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È±¿±Ä¤ò°ÑÂ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥°¥ë¡¼¥×¡Ê³ô¡Ë¡ÊTSR¥³¡¼¥É:298291827¡¢ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢°Ê²¼¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉG¡Ë¤ÎÂåÉ½¤ò¶ÈÌ³¾å²£ÎÎºá¤Ç·º»ö¹ðÁÊ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£Åìµþ¾¦¹©¥ê¥µ¡¼¥Á¡ÊTSR¡Ë¤Î¼èºà¤ÇÄ¹Þ¼¤µ¤óÂ¦¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹Þ¼¤µ¤óÂ¦¤¬ºÄ¸¢¼Ô¤È¤·¤Æ8·î¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤Ø¿½¤·Î©¤Æ¤¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉG¤Ø¤ÎÇË»º¼êÂ³¤¤â³«»Ï»öÍ³¤ÎÄ´ºº¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢»öÂÖ¤Ï¿·¤¿¤Ê¶ÉÌÌ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡Ä¹Þ¼¤µ¤óÂ¦ÂåÍý¿Í¤Î²ÃÆ£ÇîÂÀÏºÊÛ¸î»Î¡Ê²ÃÆ£¡¦¹ìÌÚË¡Î§»öÌ³½ê¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÄ¹Þ¼¹ä¤µ¤ó¤Î°Õ¸þ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ºÄ¸¢¼ÔÇË»º¼êÂ³¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉG¤Î»ñ¶â¤ÎÎ®¤ì¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈTSR¤Î¼èºà¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥À¥¤¥¢¥ä¥â¥ó¥ÉGÂ¦¤Ï12·îÃæ½Ü¡¢TSR¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢º£²ó¤Î°ìÏ¢¤ÎÆ°¤¤Ë´Ø¤·¡¢¡Ö»ÙÊ§¤¤¤ò¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¤ÇÇË»º¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤é¤ì¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢·º»ö¹ðÁÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÃÇ¤¸¤Æ²£ÎÎ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
Ä¹Þ¼¤µ¤óÂ¦¤Ë¤è¤ë·º»ö¹ðÁÊ¤Î¼ñ»Ý
¡¡Ä¹Þ¼¤µ¤óÂ¦¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¥ì¥ó¤È¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉG¤Ï2024Ç¯4·î1ÆüÉÕ¤±¤Ç¡ÖÄ¹Þ¼¹äOFFCIAL FAN CLUB¡×¤Î±¿±Ä°ÑÂ÷·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¡£¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉG¤Ï¡¢Ä¹Þ¼¹ä¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î±¿±Ä¤È¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñÈñ¤Î½¸¶â¤Ê¤É¤Î¶ÈÌ³¤òÃ´Åö¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÆþ²ñ¤Î²ñ°÷¤«¤éÆþ¶â¤µ¤ì¤¿Â¿³Û¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñÈñ¤ò½¸¶â¤·¡¢ÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¡ÊÆþ¶â¤·¤¿²ñÈñ¤ò¡Ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉG¤Î±¿Å¾»ñ¶â¤Ë½¼¤Æ¤ë¤¿¤á¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¥ì¥ó¤ËÅÏ¤µ¤º¤ËÃåÉþ¤·¤Æ²£ÎÎ¤·¤¿¡¢¤È¤·¤Æ·ºË¡Âè253¾ò¤Î¶ÈÌ³¾å²£ÎÎÍÆµ¿¤Ç¹ðÈ¯¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÇË»º¿½Î©¤Ë´Ø¤¹¤ëÅìµþÃÏºÛ¤ÎÄ´ºº¾õ¶·¤Ï
¡¡Ä¹Þ¼¤µ¤óÂ¦¤Ï¡¢Ìó2²¯5,000Ëü±ßÄ¶¤¬Ì¤Ê§¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡ÖºÄÌ³¤Î»ÙÊ§ÉÔÇ½¤Î¾õÂÖ¡×¤òÍýÍ³¤Ë8·î¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉG¤ÎÇË»º¤ò¿½¤·Î©¤Æ¡¢ÁáµÞ¤Ê³«»Ï·èÄê¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TSR¤¬Æþ¼ê¤·¤¿ÇË»º¿½Î©¤Î´Ø·¸½ñÎà¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉGÂ¦¤Ï¡¢ÇË»º³«»Ï¤Î»öÍ³¤Ç¤¢¤ëºÄÌ³Ä¶²á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¹þ¤ß¤Ï¤Ê¤¤»Ý¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä¹Þ¼¤µ¤óÂ¦¤Ï¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉG¤Ï¤Þ¤À·è»»ºî¶ÈÃæ¤Ç¡¢¤«¤ÄÅö³º·è»»½ñ¤Î¿®ÍÑÀ¤Ï¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉG¤Î¼ÂÂÖ¤òÀµ³Î¤ËÈ¿±Ç¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ê¤¯¿®ÍÑÀ¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È°Õ¸«¤ÏÂÐÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅìµþÃÏºÛ¤ÏÅö»ö¼ÔÁÐÊý¤ËÂÐ¤·¡¢12·î5Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼çÄ¥¤äÁÂÌÀ»ñÎÁ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤ÐÄó½Ð¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤¿¡£º£¸å¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤¬ÇË»º¤Î¸¶°ø¤¬¤¢¤ë¤«Ä´ºº¤ò¿Ê¤á¡¢ÇË»º³«»Ï·èÄê¤ò½Ð¤¹¤«ÈÝ¤«È½ÃÇ¤¹¤ë¡£
¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉGÂ¦¤Î¸«²ò¤Ï
¡¡¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉG¤ÎÂåÉ½¤ÈÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤Ï12·îÃæ½Ü¡¢º£²ó¤Î°ìÏ¢¤Ë¤Ä¤¤¤ÆTSR¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡½Ä¹Þ¼¤µ¤óÂ¦¤Ø¤ÎÌ¤Ê§¤¤¤Ï¤Ê¤¼
¡¡Ä¹Þ¼»áÂ¦¤¬¼çÄ¥¤¹¤ëÌ¤Ê§¤¤¤Îº¬µò¤Ï¡¢Ä¹Þ¼»á¤È¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉG´Ö¤Çº£Ç¯4·î¤Ë¸ò¤ï¤·¤¿¸øÀµ¾Ú½ñ¤Ç¡¢¤½¤³¤ÇÌó2²¯5,000Ëü±ßÄ¶¤Î»ÙÊ§µÁÌ³¤ò¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉGÂ¦¤Ï¾µÂú¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÄ¹Þ¼»á¤«¤é¥Ä¥¢¡¼¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯¹ÅÅª¤ÊÂÖÅÙ¤Ê¤É¤¬»¶¸«¤µ¤ì¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¶±¤¨¤¿¤êÂà¿¦¤¹¤ë»öÂÖ¤¬ÅÙ¡¹È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¥Ä¥¢¡¼¥é¥¤¥Ö¸å¤ËÇä¾å¤äÁÐÊý¤Î¼è¤êÊ¬¤Ê¤É¤òÀ¶»»Ãæ¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢Ä¹Þ¼»áÂ¦¤«¤é°ì³ç¤Ç¤Î»ÙÊ§¤¤¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¡£»ÙÊ§¤¤¤Î°Õ»×¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Â¾¤Î»ÙÊ§¤¤¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Á¤é¤Ë½¼¤Æ¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç°ì³ç¤Ç»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ï½ÐÍè¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËÄ¹Þ¼»áÂ¦¤«¤é¶¯°ú¤Ë¸øÀµ¾Ú½ñ¤ò´¬¤«¤µ¤ì¤¿¡£¥Ä¥¢¡¼¥é¥¤¥Ö¤ò½ä¤ë°ìÏ¢¤Ç¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉGÂ¦¤âÄ¹Þ¼»áÂ¦¤Ø¤ÎÉÔ¿®´¶¤ÏÁêÅö¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»ÙÊ§¤¤¤ò°ìÃ¶Ää»ß¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢»ÙÊ§¤¤¤ò½ä¤Ã¤ÆÄ¹Þ¼»áÂ¦¤È¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢µÞ¤ËÇË»º¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤é¤ì¤¿¡£
¡½·º»ö¹ðÁÊ¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐ±þ¤ò
¡¡·Ù»¡¤ÎÁÜºº¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Í×ÀÁ¤¬¤¢¤ì¤Ð½Ð¸þ¤¤¤ÆÀâÌÀ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£º£²ó¡¢Ä¹Þ¼»áÂ¦¤¬¼çÄ¥¤¹¤ë¶ÈÌ³¾å²£ÎÎºá¤Ë¤¢¤¿¤ëÇ§¼±¤Î¹Ô°Ù¤Ï¡¢°ìÀÚ¤Ê¤¤¡£Ä¹Þ¼»á¤Î¥Ä¥¢¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ÎÇä¾å¤òÂ¾¤Ë²ó¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢²ñ¼Ò·Ð±Ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡£ÃÇ¤¸¤Æ²£ÎÎ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡½ÇË»º³«»Ï¤Î»öÍ³¤Ï
¡¡ÇË»º³«»Ï¤Î¸¶°ø¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉG¤ÏÄ¹Þ¼»á¤Ë°ì³ç¤Ç»ÙÊ§¤¤¤¬²ÄÇ½¤Ê¥¥ã¥Ã¥·¥å¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Èó¾å¾ì²ñ¼Ò¤Î³ô¼°¤Ê¤É¤âÊÝÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇË»º³«»Ï¤Î¸¶°ø¤Ç¤¢¤ëºÄÌ³Ä¶²á¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ï´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£»ÙÊ§ÉÔÇ½¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤ÆÄ¹Þ¼»áÂ¦¤Ë»ÙÊ§Ää»ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤òºÛÈ½½ê¤¬ÇË»º³«»Ï¤Î»öÍ³¤Ç¤¢¤ë»ÙÊ§ÉÔÇ½¤ÈÇ§Äê¤¹¤ë¤«¤ÏºÛÈ½½ê¤ÎÈ½ÃÇ¤ËÇ¤¤»¤ë¤Î¤ß¤À¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âºÄ¸¢¼Ô¤Ê¤É¤Ë¤ÏÀ¿¼Â¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤ÎÇË»º¿½Î©¤Ï¡¢·ù¤¬¤é¤»°Ê³°¤Î²¿¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÇË»º¤ÏÄ¹Þ¼»á¤ÎºÄ¸¢²ó¼ý¤Î¤ß¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢Â¿ÊýÌÌ¤ËµÚ¤Ö±Æ¶Á¤ò°ìÀÚ¹Í¤¨¤Æ¤ª¤é¤ºÀ¿¤Ë°ä´¸¤À¡£
Ä¹Þ¼¤µ¤ó¤ÏTSR¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢°Ê²¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¿Í¤¬É¬»à¤Ç²Ô¤¤¤À¶â¤ò°ã¤¦ÌÜÅª¤ËÎ®¤·¤¿¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¤Î²ñÈñ¤Þ¤Ç¶ÈÌ³¾å²£ÎÎ¤ÏÃÇ¤¸¤Æµö¤µ¤Ê¤¤¡£
¡¡Å°ÄìÅª¤Ë¿¿Áê²òÌÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»ö¼Â¤Ë´ð¤Å¤·º»ö¹ðÁÊ¤ò¹Ô¤¤Ì±»ö¤Î¼êÂ³¤¤âÊÂ¹Ô¤·¤Æ¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Î¿®Íê¤ò¼é¤ë°Ù¤Ëº£¸å¤âÅ°ÄìÅª¤ËÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Ä¹Þ¼¤µ¤óÂ¦¤ÎÂåÍý¿Í¤Ç¤¢¤ë²ÃÆ£ÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢¡ÖÉÔÀµ¤Î¶â¤ÎÎ®¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿×Â®¤ËË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÌ±»ö¡¢·º»ö¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç¤Î²òÌÀ¤Ë´üÂÔ¤ò¤«¤±¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÇË»º¿½¤·Î©¤Æ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ä¹Þ¼¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤ä¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤â¹ÔÊý¤òÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä¹Þ¼¹ä¤µ¤ó¡ÊËÜ¿ÍÄó¶¡¡Ë
¡ÊÅìµþ¾¦¹©¥ê¥µ¡¼¥ÁÈ¯¹Ô¡ÖTSR¾ðÊóÁ´¹ñÈÇ¡×2025Ç¯12·î17Æü¹æ·ÇºÜÍ½Äê¡ÖWeeklyTopics¡×¤òºÆÊÔ½¸¡Ë