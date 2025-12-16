『ケロロ軍曹』アニメ20周年記念プロジェクトの一環として2026年6月に公開される劇場版新作のタイトルが『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』に決定。あわせて特報映像とティザービジュアルが公開された。

1999年より『月刊少年エース』にて連載中の吉崎観音による『ケロロ軍曹』。2004年にアニメ放送がスタートしてから20周年を迎えた2024年4月1日より、公式YouTubeチャンネルにてアニメ化20周年の新プロジェクト再始動が発表されていた。

劇場版新作の脚本・総監督を務めるのは、『銀魂』シリーズ、『アンダーニンジャ』などの福田雄一。監督を『超劇場版ケロロ軍曹』などでキャラクターデザイン・総作画監督を務めた追崎史敏、キャラクターデザインを『アポカリプスホテル』などの小池智史、アニメーション制作をBN Picturesがそれぞれ担当する。

公開された特報映像では、冒頭TVアニメ第1話を彷彿とさせる、上空に浮かぶUFOから降りてくる5匹の宇宙人の姿が。そして「ペコポンの諸君、久しぶりに帰ってきたであります！」のセリフから一転、居候をしている日向家で掃除をしているケロロ軍曹の姿が映し出される。怠惰な日々を送るケロロだったが、ある日、渋谷が新たな侵略者によって大パニックになっていることを知る。「侵略は我輩の専売特許！ 負けてたまるか～！」と闘志を燃やすケロロの姿、そして映像の最後に映し出された謎の文字の意味とは……。さらに映像では、ギロロ伍長、タママ二等兵、クルル曹長、ドロロ兵長のケロロ小隊ほか、日向冬樹、日向夏美、西澤桃華、アンゴル・モア、サブロー、東谷小雪とお馴染みのキャラクターの姿も確認できる。

ティザービジュアルには、タキシードに身を包んだケロロ小隊が、宇宙に敷かれたレッドカーペットを歩く姿が。壮大な宇宙をバックに、ケロロ小隊が劇場版を祝うビジュアルとなっている。

また、ケロロ軍曹役の渡辺久美子、タママ二等兵役の小桜エツコがパーソナリティを務める、アニメ公式ラジオ「ケロロ軍曹のケロッ！とラジオ」の第3回が12月9日21時に公式 YouTube チャンネル「ケロロチャンネル」にて公開される。ゲストにギロロ伍長役の中田譲治を迎え、『ケロロ軍曹』放送当時の思い出振り返りや劇場版最新作への意気込みを語る。

さらに、12月19日よりムビチケ前売券（カード／オンライン）が販売決定した。

あわせて、中田（ギロロ伍長役）、子安武人（クルル曹長役）、草尾毅（ドロロ兵長役）、斎藤千和（日向夏美役）、平松晶子（日向秋役）の主要キャスト陣から劇場版への期待を込めたコメントも到着した。

■コメント・中田譲治（ギロロ伍長役）原作漫画の連載は続いていますし、YouTubeチャンネル、そしてグッズ開発と努力してきた皆さま、そして変わらず、新しくファンになって下さる皆さまのお陰で劇場版をお届けする事が出来てありがたい事です。以前より支えてくださっている追崎さん、小池さん、音響監督の鶴岡さんなど心強いスタッフさん、そして新たに福田監督を迎えた新生『ケロロ軍曹』がどんな化学反応を起こすのか私も楽しみにしております。その点もお楽しみに！ 是非劇場へ足を運んでくださいね。どうぞよろしくお願いします！

・子安武人（クルル曹長役）16年ぶりに『ケロロ軍曹』の新作劇場アニメが帰って来る！ TVアニメは20年前くらいになるから、気がつくとそんなに月日が流れていたのかと驚嘆する。今やクルルを子安が演じていたのかと、これまた驚嘆するみなさんもいるかと思いますが、キャストは本当に超豪華で、再びそのメンバーで命を吹き込むことが出来るかと思うと今からとても楽しみです！ 知ってる人も知らない人も是非ご覧下さい。きっと素敵な思い出になりますよ。

・草尾毅（ドロロ兵長役）アニメ20周年プロジェクト『ケロロ軍曹』劇場版新作2026年夏公開決定！久しぶりの「ケロロ小隊」さてさて、いったいどんな内容になるのか？いつもより存在感をアピールできたらいいなぁ（笑）お楽しみにでござる。

・斎藤千和（日向夏美役）デビュー間もない私が毎週あの歴戦のレジェンド先輩たちに囲まれ、楽しく騒がしく幸せなアフレコを経験させていただいた『ケロロ軍曹』の日々。今でも折々で思い出し、心の支えとなり、まさに私の青春であり宝物です。やっと巡ってきた恩返しのターン！ どんなお返しが出来るかな？先輩方との久しぶりのアフレコが今から楽しみ過ぎて、夏美と一緒に心の底からワクワクしています！

・平松晶子（日向秋役）ケロちゃん達と、また会える！？ しかも「新劇場版」で！！！あらあらあらー♪ 嬉し過ぎるビックリです！！！『ケロロ』は、原作が面白いのはモチロンですが、役者チームも、遊びの熱量があふれていて、笑い多めの現場でした♪時を経て、再び、またみんなと『ケロロ』作品を作れるなんて最高過ぎでしょ（ハート）お久しぶりの皆さんも、初めましての皆さんも、是非是非楽しんで頂けると嬉しいです(^-^)♪私もみんなと会えるのを楽しみにしてまーす( 〃▽〃)秋ママ